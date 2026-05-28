الرابحون والخاسرون من بقاء إنزاجي: سالم وبنزيما في "مركب واحد" .. منحوس كأس العالم ونجم الهلال أعاد اكتشاف نفسه!

بوصفه الأكثر تتويجًا، فإن الفوز بلقب الدوري السعودي من عدمه، دائمًا ما يكون مؤشرًا على مدى نجاح المدير الفني مع الهلال.

الهلال مع إنزاجي لم يتعرض لأي خسارة، في المسابقات الثلاث، ورغم ذلك، إلا أنه خسر لقب دوري روشن السعودي، في الجولة الأخيرة، لصالح النصر، كما ودّع دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16، بعد التعادل مع السد القطري بثلاثة أهداف لمثلها، والخروج بركلات الترجيح.

موسم إنزاجي الأول مع الهلال، خرج بالعديد من النقاط المضيئة، والتي نذكرها على النحو التالي..

* الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، في نسختها الأولى بالنظام الموسع.

* التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

* ثاني أفضل هجوم ودفاع في دوري روشن السعودي (سجل 85 واستقبل 27).

ولكن، بمقياس الصفقات التي تعاقد معها الهلال، والذي كان الأنشط في سوق الميركاتو الشتوي، بضم 7 تعاقدات، منها النجم الفرنسي كريم بنزيما، فإن الخروج ببطولة وحيدة، مع الخروج المبكر من دوري النخبة الآسيوية، أخفض كثيرًا من أسهم إنزاجي.

بند إنزاجي الذي يستمر مع الهلال، حتى صيف 2027، كان يتضمن شرطًا جزائيًا في حالة الإقالة في الموسم الأول، بقيمة 35 مليون يورو، والذي انتهى للتو، ما يجعلنا أمام حسبة ما إذا كان إنزاجي سيبقى للموسم الثاني، أم سيقرر الزعيم الاستغناء عنه.

الأمر الإيجابي في هذا الملف، أن الهلال صار أكثر وعيًا بضرورة التعاقد مع مدير رياضي جديد، من أجل بناء مشروع أفضل لمستقبل الأزرق، خاصة فيما يتعلق بتجنب العشوائية في الصفقات، والتركيز على التعاقدات التي تسد الثغرة في مراكز الفريق.

ماذا لو قرر الهلال منح الفرصة كاملة لإنزاجي حتى نهاية عقده؟ سيناريو وارد بالطبع، لفريق يطمح بتحقيق الاستقرار، فمن هم الرابحون والخاسرون من هذا الأمر؟