هل يستحق البقاء أم الرحيل؟ سؤال يحتل عنوانًا رئيسًا بين الأوساط الهلالية، حول مصير المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، ومدة القدرة على التكيّف مع اسلوب لعبه "الدفاعي"، بعد موسم أول مليء بالتناقضات.
الرابحون والخاسرون من بقاء إنزاجي: سالم وبنزيما في "مركب واحد" .. منحوس كأس العالم ونجم الهلال أعاد اكتشاف نفسه!
كشف حساب إنزاجي مع الهلال
بوصفه الأكثر تتويجًا، فإن الفوز بلقب الدوري السعودي من عدمه، دائمًا ما يكون مؤشرًا على مدى نجاح المدير الفني مع الهلال.
الهلال مع إنزاجي لم يتعرض لأي خسارة، في المسابقات الثلاث، ورغم ذلك، إلا أنه خسر لقب دوري روشن السعودي، في الجولة الأخيرة، لصالح النصر، كما ودّع دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16، بعد التعادل مع السد القطري بثلاثة أهداف لمثلها، والخروج بركلات الترجيح.
موسم إنزاجي الأول مع الهلال، خرج بالعديد من النقاط المضيئة، والتي نذكرها على النحو التالي..
* الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، في نسختها الأولى بالنظام الموسع.
* التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
* ثاني أفضل هجوم ودفاع في دوري روشن السعودي (سجل 85 واستقبل 27).
ولكن، بمقياس الصفقات التي تعاقد معها الهلال، والذي كان الأنشط في سوق الميركاتو الشتوي، بضم 7 تعاقدات، منها النجم الفرنسي كريم بنزيما، فإن الخروج ببطولة وحيدة، مع الخروج المبكر من دوري النخبة الآسيوية، أخفض كثيرًا من أسهم إنزاجي.
بند إنزاجي الذي يستمر مع الهلال، حتى صيف 2027، كان يتضمن شرطًا جزائيًا في حالة الإقالة في الموسم الأول، بقيمة 35 مليون يورو، والذي انتهى للتو، ما يجعلنا أمام حسبة ما إذا كان إنزاجي سيبقى للموسم الثاني، أم سيقرر الزعيم الاستغناء عنه.
الأمر الإيجابي في هذا الملف، أن الهلال صار أكثر وعيًا بضرورة التعاقد مع مدير رياضي جديد، من أجل بناء مشروع أفضل لمستقبل الأزرق، خاصة فيما يتعلق بتجنب العشوائية في الصفقات، والتركيز على التعاقدات التي تسد الثغرة في مراكز الفريق.
ماذا لو قرر الهلال منح الفرصة كاملة لإنزاجي حتى نهاية عقده؟ سيناريو وارد بالطبع، لفريق يطمح بتحقيق الاستقرار، فمن هم الرابحون والخاسرون من هذا الأمر؟
الرابحون من بقاء إنزاجي
في البداية، هذا المقال ليس بغرض الإشارة إلى انقسام داخل الهلال، حول مستقبل سيموني إنزاجي، وإن هذا التباين في الآراء موجودًا بالفعل، كما أشارت صحيفة "الرياضية" قبل أيام، بأن الأمير نواف بن سعد، يفضل التعاقد مع مدرب جديد يناسب هوية الفريق وإمكانات لاعبيه، إلا أن الرئيس التنفيذي ستيف كالزادا، يؤيد بقاء إنزاجي لحين استكمال عقده.
الحديث هنا بشأن غرفة الملابس داخل الهلال، ومن هم الأكثر استفادة من بقاء سيموني إنزاجي في مقاعد بدلاء الفريق، ويمكننا أن نذكرهم على النحو التالي..
* سلطان مندش: أكثر الصفقات الرابحة في شتوية الهلال، ورغم أن اعتماد إنزاجي الأكثر عليه كلاعب بديل، إلا أن أدواره الدفاعية والهجومية على الطرف الأيمن، جعلته بمثابة "اللاعب الحاسم"، الذي يمكن لسيموني البناء عليه في الموسم المُقبل، بعدما سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 20 مباراة.
* خاليدو كوليبالي: أثناء فترة تواجد جورج جيسوس مع الهلال، كان الحديث مرتكزًا على المدافع السنغالي كمرشح بقوة من أجل الرحيل عن قلعة الزعيم، إلا أن الأمر انقلب تمامًا مع سيموني إنزاجي، حيث كوليبالي لم يمثل ركيزة الدفاع الذي يعتمد عليه الإيطالي فقط، بل صارت له أنياب هجومية وأهداف مؤثرة، الأمر الذي جعل إنزاجي يعترف بأن غياب اللاعب بسبب الإصابة قد أثر كثيرًا على الفريق، ودفعه لتعويض بتغيير الخطة الدفاعية.
* محمد كنو: ويمكن القول إن نجم وسط الهلال قد أعاد اكتشاف نفسه مع سيموني إنزاجي، ففي ظل تراجع روبن نيفيش للدفاع، باتت المهمة لكنو في السيطرة على وسط الميدان، فضلًا عن استغلال مهارته في التسديد من خارج المنطقة، والكرات الرأسية، التي جعلته واحدًا من أبرز نجوم الزعيم في الموسم المنقضي.
الخاسرون من بقاء إنزاجي
أما إذا ما انتقلنا إلى الوجه الآخر للعملة، فإن هناك لاعبين قد يتأثرون ببقاء إنزاجي، وبطريقته الدفاعية التي تؤثر عليهم كثيرًا، وهم على النحو التالي..
* سالم الدوسري: القائد الذي يعد واجهة للمشروع السعودي، بات متخبطًا في تكتيك إنزاجي، خاصة في ظل مطالبته بالاعتماد على التحولات السريعة، وتداخل الأدوار مع تيو هيرنانديز.
* كريم بنزيما: النجم الفرنسي الذي كان "رقم واحد" في الاتحاد، ورحل إلى الهلال ليجد نفسه في غابة بين النجوم، الأمر الذي جعله في كثير من المباريات، في حالة "تيه" داخل أرض الميدان، غير قادر على ممارسة دور القيادة في بناء الهجمات أو إنهائها، خاصة في المباريات الكبرى.
* مراد هوساوي: إذا ما قلنا إن سلطان مندش هو الرابح الأكبر من ميركاتو الهلال الشتوي، فإن هوساوي قد يكون الخاسر الأكبر، والذي تحوّل من رمانة ميزان الخليج، صاحب المواهب وصانع الفرص، إلى أسير دكة الهلال، الذي يعاني من قلة دقائق المشاركة، ما أدى إلى استبعاده من قائمة المنتخب السعودي من كأس العالم 2026، بعدما شارك في بطولة كأس العرب 2025.
* مالكوم أوليفيرا: دينامو الهلال الذي باتت أدواره أكثر تعقيدًا مع سيموني إنزاجي، والمطالب بالتراجع كثيرًا من أجل الدفاع، ولعب المرتدّات، ليتراجع تأثيره مع الزعيم، رغم ممارسة أدواره كجناح وصانع ألعاب في العمق.
* ماركوس ليوناردو: رغم أنه تألق تحت قيادة إنزاجي، في كأس العالم للأندية 2025، إلا أنه تراجع بعد ذلك، في ظل كثرة إهدار الفرص، والتي جعلته محل انتقادات واسعة من قِبل الجماهير، وبدا متأثرًا من التراجع كثيرًا خارج المنطقة.
كلمة أخيرة..
من المنتظر أن تشهد المرحلة المُقبلة، انضباطية أكبر للهلال، مع قدوم المدير الرياضي الجديد، ويجب الإشارة أيضًا، إلى أن الزعيم خرج بعدة نقاط إيجابية رغم الاكتفاء بكأس الملك، إلا أن ذلك لم يمنع من القول إن موسمه بشكل عام كان مليئًا بالتناقضات.
هناك من يستفيد من بقاء إنزاجي، وآخرون سيكونوا أكثر تضررًا، إلا أننا لو شاهدنا نموذجًا مثل آرسنال، على سبيل المثال، فإن الاستقرار عامل مهم للغاية، في بناء مشروع حول المدرب، من أجل إعادة الفريق لمنصات التتويج، كما حدث مع ميكيل أرتيتا.
برأيك عزيزي القارئ، هل تؤيد بقاء سيموني إنزاجي مع الهلال، أم رحيله؟