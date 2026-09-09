من سخرية المعلق إلى إنقاذ سيلتك.. سيناريو مثير رسمه القدر لهيثم حسن ضد سانت جونستون في "17 ثانية" فقط!

واصل النجم المصري هيثم حسن، ظهوره مع العملاق الاسكتلندي سيلتك، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ظهور حسن الجديد مع سيلتك؛ جاء هذه المرة في مواجهة نادي سانت جونستون مساء يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الاسكتلندي.

وفي هذه المباراة؛ خطف سيلتك انتصارًا صعبًا للغاية (1-0)، بهدف سجله النجم الألماني ميكا باور في الدقيقة 52.

هدف باور جاء بصناعة من حسن؛ الذي لعب دورًا كبيرًا في حصد فريقه نقطته الـ18 من 6 مباريات، مع تصدُر جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي "منفردًا".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هيثم حسن في مباراة سيلتك وسانت جونستون..