سيكون من «الحكمة» أن يعتزل مانويل نوير إذا فاز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يحذّر أسطورة ألمانيا من العودة إلى كأس العالم
كان يَحُثّ نوير على الاعتزال وهو في القمة
في نقاش صريح مع سكاي سبورتس، تطرّق كان إلى مستقبل قائد بايرن ميونخ البالغ من العمر 40 عامًا. وبعد أداء كلاسيكي أمام ريال مدريد، تصاعدت التكهنات بشأن ما إذا كان المخضرم ينبغي أن يعيد النظر في اعتزاله الدولي. غير أن كان يرى أن الوداع الأخير الحقيقي يكمن في النجاح الأوروبي على مستوى الأندية، لا في رحلة أخرى إلى الساحة الدولية.
ماذا قال كان؟
"أليس هذا الآن الوقت المثالي للفوز بجميع الألقاب مع بايرن مرة أخرى، ثم الرحيل حقًا عند أعلى نقطة ممكنة يمكن للمرء أن يرحل عندها؟" سأل كان. "هل ما زلت بحاجة إلى كأس عالم في الولايات المتحدة مع أكثر من 40 درجة في الظل؟ هل ما زلت مضطرًا لأن أُعرِّض نفسي لذلك؟ هذه هي الأفكار التي أعتقد أنه يفكر بها لنفسه في الوقت الحالي."
وأضاف: "إذا فاز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع بايرن الآن، فسيكون لقبه الثالث. إنه بطل عالم. عندها سيكون من الذكاء أن يقول: 'هذا كان كل شيء الآن.' وهذه أيضًا مهارة لدى الرياضي."
أسطورة ألمانيا تحذر من العودة إلى كأس العالم
على الرغم من التقارير التي تفيد بأن ناغلسمان يعرقل عودة الأسطورة إلى المنتخب الوطني، لا يزال الجدل مستمراً. وكان ديدي هامان، الذي ظهر أيضاً ضمن فريق التحليل، أكثر مباشرة بشأن دور حارس المرمى مع «دي مانشافت». وعندما سُئل عن إمكانية أن يستعيد المخضرم قفازيه من أجل بطولة 2026، كان لاعب وسط ليفربول السابق صريحاً في تقييمه.
وقال هامان: «لن أصطحب مانويل نوير معي إلى كأس العالم». كما انتقد إدارة ناغلسمان للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن المدرب يركز كثيراً على الأنظمة على حساب «العقلية وروح معيّنة» مطلوبة لبطولة كبرى.
وأضاف هامان أيضاً إلى غياب الشخصيات القيادية مقارنة بالسنوات السابقة، قائلاً: «في هذه التشكيلة لا يوجد لا كروس ولا غوندوغان».
الحملة الألمانية في عام 2026
يسعى ناغلسمان إلى استعادة مجد ألمانيا في كأس العالم بعد حملتين مخيبتين للآمال في عامي 2018 و2022، حيث أُقصي أبطال 2014 من الدور الأول مرتين متتاليتين.
في عام 2026، يأمل الفائزون بكأس العالم أربع مرات في العودة إلى المنافسة على اللقب، إذ سيواجهون مجموعة سهلة نسبيًا تضم الإكوادور وساحل العاج وكوراساو.