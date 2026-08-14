«سيكون رئيسي دائمًا» .. نجم بلجيكا يرشح كومباني لخلافة إنفانتينو في رئاسة فيفا!

ألمح توبي ألدرفايريلد إلى أن زميله السابق في المنتخب البلجيكي ومدرب بايرن ميونخ، فينسينت كومباني، مرشح ليصبح رئيسًا للفيفا في المستقبل.
ويعتقد المدافع السابق أن كرة القدم بحاجة ماسّة إلى شخصية كروية حقيقية لحماية التقاليد وكبح جماح المصالح التجارية.
ألمح توبي ألدرفايريلد إلى أن زميله السابق في المنتخب البلجيكي ومدرب بايرن ميونخ، فينسينت كومباني، مرشح ليصبح رئيسًا للفيفا في المستقبل.
ويعتقد المدافع السابق أن كرة القدم بحاجة ماسّة إلى شخصية كروية حقيقية لحماية التقاليد وكبح جماح المصالح التجارية.
رشّح مدافع بلجيكا السابق ألديرفيريلد مدرّب بايرن كومباني باعتباره المرشح المثالي لقيادة الفيفا في المستقبل.
ويعتقد قلب دفاع توتنهام السابق أن الهيئة العالمية الحاكمة للعبة بحاجة إلى قائد يمتلك خلفية كروية حقيقية.
يتولى كومباني حاليًا تدريب العملاق الألماني بايرن ميونخ، حيث توّج بالفعل بلقبين متتاليين في البوندسليجا. وكان صاحب الأربعين عامًا قد استمتع بمسيرة رائعة كلاعب، إذ حصد الألقاب تباعًا خلال فترات لعبه في إنجلترا وبلجيكا. وبعد أن تقاسما أرض الملعب معًا 47 مرة في خط دفاع بلجيكا، يؤكد ألديرفيريلد أن زميله السابق يمتلك الرؤية المثالية لإدارة اللعبة.
وكشف ألديرفيريلد أن كومباني امتلك دائمًا طموحًا للتأثير في اللعبة خارج أرض الملعب، حتى وإن لم يكن مسار التدريب واضحًا في البداية خلال أيام لعبه.
وقال ألديرفيريلد لـHajper: "من سيكون اختياري ليصبح الرئيس المقبل للفيفا؟ إنه فينسنت كومباني. لم أعتقد من قبل قط أنه يريد أن يصبح مدربًا. كان دائمًا يتحدث عن خوض مهمة لتغيير كرة القدم، لكن ربما تكون مهمته هي حماية كرة القدم. سيكون رئيسي، دائمًا".
وتأتي هذه التوصية وسط انتقادات أوسع لرئيس فيفا الحالي جياني إنفانتينو، الذي صعد عبر المناصب الإدارية في يويفا بدلاً من ممارسة كرة القدم باحترافية. ويعتقد ألدرفيريلد أن الإداريين كثيراً ما يفتقرون إلى البصيرة اللازمة لحماية ثقافة كرة القدم.
وأضاف: "من المهم جداً أن يكون رئيس فيفا شخصاً مارس اللعبة ويعرفها. لقد كنا جميعاً مشجعين، ثم أصبحنا لاعبي كرة قدم. نحن نعرف الجانبين. عندما كنت طفلاً، كنت أذهب إلى كل مباريات الذهاب في الحافلة. نحن لسنا مجرد أشخاص جنوا أموالاً طائلة من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. نحن مشجعو كرة قدم أيضاً. لقد لعبنا اللعبة. نحن نعرف كيف هي. نعرف ماذا يعني أن تكون لاعباً ومشجعاً. الشيء المهم جداً هو أن يكون الشخص الذي يتحدث رجلاً من رجال كرة القدم، لأنه انظر إلى كأس العالم. عرض مدته 20 دقيقة في الشوط الأول؟ هنا تحتاج إلى شخص يعرف كرة القدم ليقول لا".
وختم: "أجمل ما في هذه الرياضة هو تقاليدها. الأشياء الجديدة لها مكانها أيضاً، لكننا بحاجة إلى حماية التقاليد كذلك، ولهذا السبب تحتاج إلى لاعبي كرة قدم، إلى أناس من عالم كرة القدم عاشوا أجواء اللعبة، لإبقاء رجال الأعمال تحت السيطرة".
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وأكّد ألديرفيريلد أنّ الحفاظ على إرث كرة القدم العريق يتطلّب وجود لاعبين سابقين على أعلى مستويات الإدارة للموازنة بين الطموح التجاري والقيم التقليدية.
وفي حين يبقى كومباني مركّزاً على مهامه التدريبية مع بايرن، يؤمن ألديرفيريلد إيماناً راسخاً بأنّ قائده السابق مُقدَّرٌ له أن يرتقي ويحمي كرة القدم العالمية عندما يحين الوقت.
ويعيش رئيس فيفا الحالي جياني إنفانتينو تحت ضغط بعد مقترحه الفاشل لخصخصة كأس العالم، والدعوات التي يقودها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للإطاحة به من منصبه.