"سيكون ذلك في مصلحته": ستيفان إيفنبرغ يطرح رأيًا واضحًا بشأن مايكل أوليسي ونادي بايرن ميونيخ

انتقل أوليسي إلى ميونيخ في صيف 2024 قادمًا من نادي كريستال بالاس الإنجليزي الذي يلعب في الدوري الممتاز مقابل 53 مليون يورو، وسرعان ما أصبح أحد أبرز لاعبي الفريق. وبالنظر إلى أدائه المتميز، فليس من المستغرب أن تكون الأندية الأوروبية الكبرى قد وضعت عينها على لاعب المنتخب الفرنسي. وقد ترددت أسماء نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب الإسبانية بشكل خاص خلال الأسابيع الماضية.

لكن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، أكد مؤخرًا في مجلة "سبورت بيلد" أن بيع أوليسي في الصيف ليس مطروحًا: "نحن لا نفكر في ذلك أبدًا." ففي النهاية، يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في ميونيخ "بكل الإمكانيات التي يرغب فيها أي لاعب من الطراز الرفيع".

كما أعلن رئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن أن أوليسي غير قابل للبيع. وقال: "أياً كان النادي الذي يحاول إغرائه: من يلعب في بايرن ميونيخ يعرف ما الذي يملكه في بايرن ميونيخ". وفي الوقت نفسه، أشار إيبرل مرة أخرى إلى العقد طويل الأمد الذي لا يتضمن بنداً للانسحاب، وقال: "نحن مرتاحون".