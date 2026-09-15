"سيكون ذلك جُبناً!".. لامين يامال يطالب برشلونة باستهداف دوري أبطال أوروبا!

وفي حديثه إلى Movistar+، أوضح يامال أن السعي نحو القمة أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لناد بحجم برشلونة. وقال المراهق: «من الجيد أن نكون مهووسين بدوري أبطال أوروبا، وسيكون من الجبن الشديد ألا نؤمن بأننا سنسعى للفوز به هذا العام».

ورحّب الجناح بأجواء الثقة السائدة داخل الفريق، مضيفًا: «أرى في ذلك أمرًا إيجابيًا، ويسعدني أن يأتي الناس إلى غرفة الملابس وهم يعتقدون أن بإمكاننا الفوز به. أعتقد أن المشكلة ستكون لو خرج أحدهم وقال إننا سنفوز به مهما حدث، لأنك لا يمكنك أبدًا أن تعرف ذلك على وجه اليقين».

وفي تأمله لتاريخ النادي العريق، صرّح قائلًا: «في نهاية المطاف، نحن برشلونة، وقد مرّ برشلونة بفترات كان فيها أفضل فريق في التاريخ وفاز بدوري أبطال أوروبا. ولدينا التشكيلة القادرة على تحقيق ذلك».



