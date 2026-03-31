"سيكون خيارًا مثاليًا": زميل سابق في بايرن ميونيخ ينصح روبرت ليفاندوفسكي بانتقال مفاجئ

"روبرت يسجل الأهداف بكل الطرق الممكنة. سيكون إضافة قيّمة ليوفنتوس، وأنا أنصحه بارتداء القميص الأسود والأبيض. إنه يسجل الأهداف من كل مكان وسيستمر في ذلك لسنوات عديدة. سيكون خيارًا مثاليًا للبيانكونيري. لكنهم يمتلكون بالفعل مهاجمًا رائعًا"، قال كوستا في حديثه مع صحيفة "توتوسبورت".

لعب البرازيلي وليفاندوفسكي معاً لمدة ثلاثة مواسم في صفوف بايرن ميونيخ بين عامي 2015 و2017، ثم مرة أخرى بين عامي 2020 و2021، ولذلك يعرفان بعضهما جيداً. بعد فترة لعبه في ميونيخ، انتقل كوستا إلى يوفنتوس - وهو ينصح المهاجم البولندي الآن باتخاذ هذه الخطوة أيضاً.

في موسم 2017/18، انتقل كوستا على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ إلى "السيدة العجوز"، ثم انتقل بشكل نهائي بعد عام واحد. خاض 103 مباراة مع الفريق التوريني في جميع المسابقات (10 أهداف، 22 تمريرة حاسمة) وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.