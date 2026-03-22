"سيكون إضافة رائعة" - أسطورة تشيلسي يحث "البلوز" على التعاقد مع نجم توتنهام

يرى كول أن فان دي فين هو الرجل المناسب لحل مشاكل تشيلسي الدفاعية. فقد كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نقطة مضيئة نادرة في فترة كئيبة بشكل عام بالنسبة لتوتنهام، الذي يجد نفسه متورطًا في معركة الهبوط.

مع تزايد التكهنات بأن المدافع يبحث عن مخرج من شمال لندن، يعتقد كول أن البلوز يجب أن يتحرك بسرعة.

أسطورة تشيلسي مقتنع بأن القدرات البدنية لفان دي فين تجعله الخيار المثالي للنظام التكتيكي المطبق حالياً في ستامفورد بريدج.

وفي حديثه عن هذه الصفقة المحتملة، كان كول واضحاً بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه اللاعب الهولندي على تشكيلة روزينور، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق إلى إعادة بناء صلابة دفاعه استعداداً للموسم المقبل.