وكما أكد الرئيس جوان لابورتا في مقابلة مع محطة RAC1 عقب إعادة انتخابه، فإن اللاعب البالغ من العمر 61 عامًا على وشك التوقيع على عقد يمتد حتى عام 2028، في حين أن عقده الحالي ينتهي في عام 2027.
"سيكون آخر نادٍ لي": هانسي فليك يرد على الإعلان عن تمديد عقده مع نادي برشلونة
وقال لابورتا: "إنه موافق على ذلك، وسنعلن عن الاتفاق قريبًا، لأنه يشعر براحة كبيرة هنا". ولم يصدر النادي أي إعلان رسمي حتى الآن، كما لم يرغب فليك نفسه في تأكيد الخبر قبل مباراة الإياب المهمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (الذهاب 1-1) يوم الأربعاء (الساعة 18:45) ضد نيوكاسل يونايتد.
"لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب. لدينا مباراة مهمة للغاية"، قال المدرب البالغ من العمر 61 عامًا يوم الثلاثاء - لكنه أوضح: "أحب العمل هنا. لدينا متسع من الوقت ولا أفكر في الذهاب إلى أي مكان آخر. أنا هنا وسيكون هذا آخر نادٍ لي، وآخر وظيفة لي. وأنا سعيد جدًا بذلك".
كان لابورتا قد راهن بشكل كامل على فليك في حملته الانتخابية ضد منافسه الأكبر فيكتور فونت. "الرئيس هو السبب في وجودي هنا"، كان فليك قد قال ذلك بالفعل في ديسمبر الماضي في إشارة إلى الانتخابات. هناك حصل لابورتا على 68.18 في المائة من الأصوات، بما في ذلك أصوات فليك. وحصل فونت على 29.78 في المائة. سيعود لابورتا إلى مهام منصبه في يوليو، بعد أن استقال قبل بضعة أسابيع في سياق العملية الانتخابية.
لابورتا: فليك «شاب مفعم بالطاقة»
سيظل المدرب البالغ من العمر 63 عامًا على رأس النادي الكتالوني العريق حتى عام 2031.
"أود أن أقضي هذه الفترة بأكملها مع هانسي فليك. أعتقد أنه من الممكن أن يبقى في برشلونة لمدة خمس سنوات أخرى. وهذا من شأنه أن يعكس الاستقرار ويظهر أننا ناجحون"، قال لابورتا. وأضاف أن فليك "رجل شاب ومليء بالطاقة" وقد "جعل الفريق يعمل بنجاح مع نفس اللاعبين الذين لم ينجحوا من قبل. لقد أعطى الفريق دفعة قوية بفضل وضوحه في شرح أفكاره"، حسبما قال لابورتا.
تولى فليك تدريب برشلونة في صيف 2024 وقاده في موسمه الأول إلى تحقيق الثنائية الوطنية المكونة من الدوري والكأس. قبل ذلك، درب المدرب المولود في هايدلبرغ نادي بايرن ميونيخ - وفاز مع البطل الألماني القياسي، من بين أمور أخرى، بالثلاثية في عام 2020 - وكذلك المنتخب الألماني من 2021 إلى 2023.