"سيقتلني سكالوني".. روميرو يكشف كواليس تحوله لمهاجم أمام مصر لإنقاذ الأرجنتين

شهدت مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026 إثارة بالغة، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في قلب تأخره بهدفين دون رد أمام نظيره المصري إلى فوز قاتل بثلاثة أهداف.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فقد كان لروميرو دور محوري في هذه العودة التاريخية بعدما سجل الهدف الأول لبلاده ليمهد الطريق أمام زملائه لقلب الطاولة.

وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" تسير في اتجاه فوز تاريخي لمنتخب الفراعنة بفضل هدفي ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، قبل أن يتدخل قلب الدفاع الأرجنتيني بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 79، ليعيد الأمل لحامل اللقب، ثم أتبعه ليونيل ميسي بهدف التعادل، ليختتم إنزو فيرنانديز الثلاثية في الوقت بدل الضائع ويخطف بطاقة التأهل.