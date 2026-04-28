سيفصح عن ناديه الجديد خلال أيام.. الكشف عن موعد إعلان محمد صلاح لفريقه القادم!

في حين يظل الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأكثر ترجيحًا لصلاح، إذا صدقت التقارير المتداولة على نطاق واسع، إلا أن وكيل أعماله، رامي عباس عيسى، حافظ على غموض حول الموضوع، حيث صرح سابقًا بأن "لا أحد يعرف" أين سيلعب المهاجم في المستقبل. ومع ذلك، يقول مراد إن الإعلان الرسمي وشيك.

وقال عضو المنتخب المصري، وفقاً لما أوردته مجلة Four Four Two: "هناك أخبار تتحدث عن تلقيه عروضاً من إيطاليا وفرنسا وفرق كبرى أخرى في العالم - وهذا صحيح بالطبع، فهو نجم كبير وسيكون إضافة قوية لأي فريق". "أياً كان الفريق الذي يختاره صلاح، سنقف إلى جانبه - لديه أيضاً عروض من السعودية... أعتقد أنه سيعلن عن وجهته المقبلة في غضون أيام قليلة".