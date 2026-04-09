كما أفادت صحيفة Tuttosport، فإن بوروسيا دورتموند قدّم بالفعل عرضًا بعقدٍ مُغرٍ للاعب الدولي الأرجنتيني ماركوس سينيزي. وبحسب التقرير، فإن النادي مستعد لدفع أربعة ملايين يورو صافيًا سنويًا للاعب البالغ من العمر 28 عامًا. وبذلك سيصعد سينيزي فورًا إلى قائمة أعلى اللاعبين أجرًا.
سيصبح فورًا ضمن صفوف أصحاب الرواتب الأعلى: يبدو أن بوروسيا دورتموند يعمل على صفقة انتقال مجانية كبيرة
ليس اهتمام أصحاب القميصين الأسود والأصفر بخدمات سينيسي جديدًا. ففي منتصف مارس/آذار كانت Sky وBild قد أفادتا بشكل متطابق أن دورتموند «يراقب المدافع عن كثب». وكان سينيسي قد أبلغ نادي AFC بورنموث بالفعل آنذاك أنه لا يريد تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف، ويرغب في الانتقال إلى نادٍ كبير.
وإلى جانب دورتموند، يُقال إن توتنهام هوتسبير وأستون فيلا وخاصة يوفنتوس مهتمون أيضًا. ويُقال إن «البيانكونيري» قد قدموا بالفعل عرضًا إلى سينيسي. وبحسب ذلك، فإن الأرجنتيني عُرض عليه عقد لمدة أربع سنوات براتب ثلاثة ملايين يورو سنويًا.
في دورتموند، هناك حاجة ملحّة للتحرك في قلب الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. فالقائد إيمري كان سيغيب لفترة طويلة بسبب تمزق الرباط الصليبي، وسيغادر نيكلاس زوله النادي، ولا يزال غير واضح حتى الآن ما الذي سيحدث مع نيكو شلوتربيك.
بديل أم إضافة لشلوتربيك؟ سينيزي يناسب نمط تعاقدات بوروسيا دورتموند الحالي
يتردد الدولي الألماني منذ أشهر في تمديد عقده لما بعد عام 2027. وبعد تقارير متضاربة عن آخر المستجدات بشأن ما يجري داخليًا في هذه القضية، تحدث المدير الرياضي التنفيذي لارس ريكن مؤخرًا بصراحة في سبورت بيلد. وقال ريكن: "هناك ثلاثة خيارات: إما أن نمدد العقد، أو نبيعه في الصيف – أو ندخل العام الأخير من العقد. الخيار الأخير نريد جميعًا تجنبه. فهذا لن يكون جيدًا لنا ولا لنيكو"، وأضاف: "ما زلنا نفترض أن الخيار الأول سينجح."
وإذا غادر شلوتربيك بوروسيا دورتموند خلال بضعة أشهر، فقد يُنظر إلى سينيسي، على الأقل بسبب إحدى خصائصه، كخليفة مثالي. فمثل شلوتربيك، الأرجنتيني أيضًا أعسر، وينسجم مع مواصفات بوروسيا دورتموند الحالية التي كان ريكن قد حددها مؤخرًا، خصوصًا عند البحث عن تعزيزات هجومية. وبحسب ذلك، ينبغي التعاقد مع لاعبين "يساعدوننا مباشرة" ولا يكلفون "رسوم انتقال خيالية".
قد تلوح لسينيسي حتى فرصة المشاركة في كأس العالم مع الأرجنتين
تلقى سينيزي تدريبه في بلده بالقرب من سان لورينزو، وجرؤ في عام 2019 على خوض خطوة الانتقال إلى أوروبا. حينها انضم إلى فينورد في الدوري الهولندي مقابل سبعة ملايين يورو كقيمة انتقال. وفي عام 2022 تبع ذلك انتقاله إلى بورنموث، وبلغت كلفته آنذاك 15 مليون يورو.
وفي عام 2022 ظهر سينيزي أيضًا لأول مرة مع منتخب الأرجنتين. وبعد أن ظل لسنوات خارج حسابات مدرب «الألبيسيليستي» ليونيل سكالوني، عاد في الخريف الماضي وخاض في أكتوبر مباراته الدولية الثانية مع المنتخب الأول: ففي المباراة الودية ضد فنزويلا لعب الدقائق التسعين كاملة. كما شارك مع الأرجنتين أيضًا في نهاية مارس.
وربما تلوح له حتى فرصة الحصول على بطاقة للمشاركة في كأس العالم. على الأقل في بورنموث يُعد لاعبًا أساسيًا بلا منازع وعنصرًا قياديًا. وفي التعادل 0:0 أمام وست هام في نهاية فبراير ارتدى حتى شارة القيادة. كما قدّم، وبالنسبة لقلب دفاع، أربع تمريرات حاسمة لافتة في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب بيلد، فإن سينيزي ليس المرشح الوحيد لدعم دفاع دورتموند: إذ يُقال إن لاعب منتخب فرنسا للناشئين جوان غادو (19 عامًا) من ريد بول سالزبورغ قد أثار الاهتمام أيضًا.
الانتقالات القياسية لبوروسيا دورتموند
اللاعب المركز تم التعاقد معه من السنة رسوم الانتقال عثمان ديمبيلي الهجوم ستاد رين 2016 35,5 مليون يورو سيباستيان هالر الهجوم أياكس أمستردام 2022 31 مليون يورو ماتس هوملز الدفاع بايرن ميونخ 2019 30,5 مليون يورو جوب بيلينغهام خط الوسط أيه إف سي سندرلاند 2025 30,5 مليون يورو جود بيلينغهام خط الوسط برمنغهام سيتي 2020 30,15 مليون يورو