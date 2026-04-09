ليس اهتمام أصحاب القميصين الأسود والأصفر بخدمات سينيسي جديدًا. ففي منتصف مارس/آذار كانت Sky وBild قد أفادتا بشكل متطابق أن دورتموند «يراقب المدافع عن كثب». وكان سينيسي قد أبلغ نادي AFC بورنموث بالفعل آنذاك أنه لا يريد تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف، ويرغب في الانتقال إلى نادٍ كبير.

وإلى جانب دورتموند، يُقال إن توتنهام هوتسبير وأستون فيلا وخاصة يوفنتوس مهتمون أيضًا. ويُقال إن «البيانكونيري» قد قدموا بالفعل عرضًا إلى سينيسي. وبحسب ذلك، فإن الأرجنتيني عُرض عليه عقد لمدة أربع سنوات براتب ثلاثة ملايين يورو سنويًا.

في دورتموند، هناك حاجة ملحّة للتحرك في قلب الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. فالقائد إيمري كان سيغيب لفترة طويلة بسبب تمزق الرباط الصليبي، وسيغادر نيكلاس زوله النادي، ولا يزال غير واضح حتى الآن ما الذي سيحدث مع نيكو شلوتربيك.