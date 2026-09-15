سيزار بالاسيوس ينفجر ضد وست هام.. الوحش المدريدي الذي جلبه أربيلوا ينصف "لا فابريكا" أمام "ضجة فيرمين لوبيز"!

اللاعب الشاب نشأ في نومانسيا قبل الانتقال لريال مدريد في 2020، عمره وقتها كان 15 سنة، بعدها لعب لـ6 سنوات في أكاديمية الميرينجي وتدرج بصفوفه وأظهر نجاحه وقدراته الإبداعية للجميع.
موسم 2025/2026 على وجه التحديد كان اللحظة التي تعرفنا فيها على موهبة بالاسيوس بشكل أكبر، بعدما سجل 16 هدفًا وصنع 5 في 44 مناسبة بكل المسابقات "مع كاستيا والفريق الأول لريال".
أربيلوا كان يعرفه جيدًا ومنحه فرصة اللعب مع الفريق الأول، ومن غير المنطقي عدم تمكنه من فرض نفسه بتلك الفترة، بسبب البيئة السامة التي عانى منها ريال مدريد الموسم الماضي، بالإضافة إلى وجود هذا الكم الهائل من النجوم.
بالاسيوس يمكنه تغطية أكثر من مركز في خط الهجوم، ولكن لسوء حظه أن ريال مدريد يتمتع بعدد كبير من الأسماء على رأسها أردا جولر وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو وإندريك، مع وجود خطة في الصيف بضم يان ديوماندي وكارلوس إسبي، لذلك كان من الصعب حصوله على الفرصة رغم القدرات المميزة التي يتمتع بها اللاعب.
ما فعله بالاسيوس ضد وست هام ليس مفاجئًا، لأنه يعيش في مرحلة "الانفجار" بمسيرته، ومن سوء حظه أن أن هذا الأمر حدث في أسوأ موسم لريال مدريد، وفي مرحلة انتقالية مع مدرب مثل مورينيو يفضل النجوم الجاهزة، وليس الأكثر صبرًا على المواهب، خاصة وأن الجماهير لن تتحمل فكرة تحمل أخطاء اللاعبين والخروج بموسم صفري جديد.
لذلك الهروب كان الطريق المثالي لبالاسيوس، الذي يبدو أنه قدم أوراق اعتماده رسميًا كلاعب لفولهام، وسط توقعات بموهبة ضخمة لا ينقصها سوى دقائق اللعب من أجل الانفجار.
أرقام بالاسيوس الليلة تتحدث عنه، بل دفعت البعض ليقول إنه أفضل من فيرمين لوبيز نجم برشلونة الشاب، ولكن خريج أكاديمية "لا فابريكا" لا يحصل على الإشادة الإعلامية الكافية.
بالاسيوس حمل الكرة بشكل ناجح 19 مرة كاملة
مراوغات : 2 ناجحتين من محاولتين
لمسات : 67 لمسة
مساهمات دفاعية : 1
تسديدات : 4 منهم 2 على المرمى