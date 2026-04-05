رواية من 4 فصول: كونسيساو "يوليوس قيصر" الذي ينتظر طعنة بروتوس في الاتحاد .. وفرصة أخيرة لتغيير النهاية!

"جئت، رأيت، انتصرت".. حول تلك الكلمات الثلاث، شُبّه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بالقائد الروماني يوليوس قيصر، في بدايته مع ميلان، ولكن يبدو أنه كُتب عليه أن يرتبط بمصير حاكم روما، من زاوية "النهاية الحزينة".

يوليوس قيصر الجنرال والقائد السياسي والكاتب، الذي شغلت حياته اهتمام أغلب المؤرخين، وكان محورًا للكثير من الأعمال الأندية والفنية، انتهت حياته بقتل "غادر" على يد الإمبراطور بروتوس، والذي اعترف أمام الجماهير الحاشدة حول جسد يوليوس المطعون، بأنه لم يقتل قيصر لقلة حبه له، بل لأنه يحب روما أكثر.

في حب الكيان، رحل كونسيساو عن ميلان، ويبدو أن الأجواء في الاتحاد، لا تبشر باستمرار البرتغالي، حتى نهاية عقده في يونيو 2028.