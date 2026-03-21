علي سمير

"مدرب مهرج" .. رد عنيف بعد إعلان رئيس الاتحاد موقفه النهائي من إقالة سيرجيو كونسيساو

أوقات صعبة يعيشها العميد هذا الموسم مع المدرب البرتغالي

أكد فهد سندي رئيس نادي الاتحاد السعودي، أنه لا يخطط بأي شكل من الأشكال للتخلي عن خدمات المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، رغم النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الأخيرة.

الاتحاد تعرض لهزيمتين متتاليتين في دوري روشن خلال هذا الشهر، الأولى من الأهلي بنتيجة 3/1 والثانية أمام الرياض 3/1 أيضًا، لترتفع حدة التساؤلات حول مستقبل كونسيساو.

البرتغالي لم يستطع تدارك الموقف، حيث خرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، لتظهر مناقشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومطالب بإقالته من منصبه.

    سندي يحسم الموقف

    رئيس الاتحاد قال في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية:"ليس لدينا أي نية في إقالة مدرب الفريق في الوقت الحالي".

    ويأتي ذلك في إشارة واضحة من سندي حول استمرار كونسيساو بمنصبه، بعدما خرج من المنافسة على الدوري وودع الكأس، بينما لا يزال متواجدًا في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.

  • هجوم على رئيس الاتحاد

    ما قاله رئيس الاتحاد تسبب في هجوم عنيف ضده، حيث خرج الإعلامي محمد البكيري للرد على التصريحات التي تم نشرها، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

    وقال البكيري:"رئيس نادي الاتحاد الأولى له البحث عن تجديد ثقة الجمهور فيه، قبل أن يمنح هو الثقة للمدرب المهرج كونسيساو، كلاهما يفتقدان تلك الثقة من عشاق العميد".

    وأضاف:"ملاحظة مضحكة، يروج أن الحوكمة تفرض عليه عدم التدخل، وهي ذات الحوكمة التي تمنحه صلاحية محاسبته أو إقالته".




  • دعوة لعدم الانقسام

    وفي سياق متصل قال الإعلامي عدنان جستنيه عن غضب الجماهير من قرار سندي:"قد نختلف مع قرار تجديد الثقة في المدرب كونسيساو، وقد نراه قرارًا خاطئًا، ولكن لا ثم لا للتناحر والانقسام".

    وتابع:"الاتحاد اليوم بحاجة إلى وقفة صادقة من جماهيره، بدلًا من حملات تزيد الجراح، الاتحاد مر بأصعب من كذا مرات ومرات، وكان جمهور دائمًا السند الحقيقي".


    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.