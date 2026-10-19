خرج البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق بنادي الاتحاد، ليكشف الحقائق حول تصريحه الذي أثار جدلًا واسعًا، بداعي انتقاد طبيعة اللاعب السعودي، وحديثه عن تجربته في المملكة، وعدم تكيفه مع اختلاف الثقافات بعد رحلته الطويلة في أوروبا.
"كلامي تُرجم بشكل خاطئ": كونسيساو يكشف قصده من رسالة اللاعب السعودي .. و"بنزيما كان الأسوأ معه في الاتحاد"!
ماذا حدث؟
وخاض كونسيساو ثمانية أشهر مع الاتحاد، احتل فيها العميد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، ليتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد زيادة عدد مقاعد أندية المملكة، ولعلّ تلك الحسنة الوحيدة في مسيرته القصيرة، خاصة وأن الاتحاد ودّع كأس خادم الحرمين الشريفين، من نصف النهائي، أمام الخلود، وغادر ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام ماتشيدا زيلفيا.
واختصارًا لما تُرجم عن حديث كونسيساو، عبر بودكاست "La Tripletta"، فإنه ذكر بأن اللاعبين المحليين لا يفعلون مثل النجوم الأجانب، حيث يفتقدون للرغبة، والثقافة ذاتها، ولا يملكون ثقافة صارمة ولا عمل والتزام، وأحيانًا لا يحضر اللاعب إلى المران، بداعي مرض أحد أقاربه أو لعذر ديني، مثل استيقاظه في الخامسة صباحًا ليصلي وأمور أخرى.
وأضاف كونسيساو أنه ليس من السهل الذهاب لبيئة وثقافة مختلفة تمامًا بعد 13-14 عامًا من العمل في أوروبا، فيما أوضح أنه انتقل للدوري السعودي بسبب الأموال، وأن إدارة الاتحاد تعتمد على النتائج ووسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرًا ما يتم نشر أخبار من أجل جس نبض الجمهور.
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كونسيساو يوضح الحقائق
ونشر سيرجيو كونسيساو، في قصة عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بيانًا لتوضيح الحقائق، معلقًا "خلال مقابلتي في بودكاست صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أجبتُ على سؤالين يتعلقان بتجربتي في السعودية، وللأسف تم تفسير كلماتي بشكل خاطئ على أنها انتقاد لكرة القدم السعودية.
أود أن أؤكد بوضوح أني لم أكن أستهدف أبدًا إظهار أي عدم احترام للاعبين السعوديين، فضلًا عن المملكة ذاتها التي رحبت بي وبأسرتي وأكنّ لها كل التقدير والاحترام، كما أكدت على ذلك أيضًا خلال المقابلة.
لم أشكك أبدًا في جودة اللاعبين السعوديين، ولم أقل أبدًا إن اللاعبين السعوديين "سيئون"، لقد كان قصدي هو تسليط الضوء على الاختلافات في كيفية معايشة كرة القدم، والنهج المتّبع لكونك لاعبًا في السعودية وفي أوروبا.
هناك اختلافات كبيرة، وقد أوضحتُ مدى صعوبة التكيف مع جوانب معينة في هذه البيئة، بالنظر إلى فهمي الخاص لدور المدرب. وفي الوقت ذاته، كانت تجربة مهمة منحتني الفرصة للتعلم وتطوير منظور مختلف، وكذلك الطريقة التي أفهم بها الرياضيين ونهجهم تجاه كرة القدم".
الأكثر والأقل انضباطًا مع كونسيساو
وبشأن الحديث المترجم عن كونسيساو حول عدم التزام اللاعبين السعوديين، فإن الإعلامي الرياضي فارس الفزي، كشف عن أكثر وأقل اللاعبين انضباطًا في صفوف الاتحاد، خلال فترة وجود المدرب البرتغالي.
وقال الفزي، عبر برنامج "نادينا"، إن أحمد الغامدي، لاعب وسط الاتحاد، كان الأكثر اجتيازًا للاختبارات اللياقية، وهو لاعب منضبط واحترافي بشكل كبير، في الوقت الذي كان فيه أكثر لاعب غير منضبط مع كونسيساو، هو الفرنسي كريم بنزيما، مضيفًا "لا تحصرها على جنسية لاعب، ولكنها توليفة متكاملة".
وحول عدم حضور اللاعبين إلى التدريبات، فإن الفزي أوضح أنه لا يجوز تعميم حالة أو اثنتين على اللاعبين السعوديين، وإن لم تطبق مبدأ الثواب والعقاب على اللاعبين، فهذه مشكلة إدارية تنظيمية، مستشهدًا بعقابه للاعب عبد الرحمن العبود في وقت سابق، نتيجة غيابه عن المران بدون إذن.
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