Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
أحمد فرهود

"سؤال تحوّل إلى مشادة قوية".. سيرجيو كونسيساو يعاقب نجم الاتحاد

كواليس مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

فرض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، "عقوبة انضباطية" ضد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة الماضية.

الاتحاد يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وسط أنباء متزايدة عن إمكانية "إقالة" كونسيساو من منصبه، في الفترة القادمة.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشادة قوية بين سيرجيو كونسيساو ونجم الاتحاد

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، دخول أحد نجوم نادي الاتحاد في "مشادة قوية" مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    هذا اللاعب الذي دخل في "المشادة" مع كونسيساو، خلال الأيام القليلة الماضية؛ هو متوسط الميدان الشاب حامد الغامدي.

  • Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    سبب "المشادة" بين سيرجيو كونسيساو وحامد الغامدي

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "الرياضية" عن سبب "المشادة" بين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، ومتوسط الميدان الشاب حامد الغامدي.

    الصحيفة كشفت عن أن الغامدي، طلب من كونسيساو؛ معرفة سبب استبعاده من قائمة مواجهة الاتحاد ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    إلا أن كونسيساو لم يعجبه سؤال متوسط ميدان العميد الاتحادي؛ ليتطور الأمر إلى "مشادة قوية" بينهما.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الكشف عن "عقوبة" سيرجيو كونسيساو ضد حامد الغامدي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" أكدت أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، وقع "عقوبة انضباطية" ضد حامد الغامدي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الواقعة سالفة الذكر.

    وحسب ما ذكرته الصحيفة؛ فرض كونسيساو "تدريبات انفرادية" على الغامدي طوال الأيام الماضية، كنوع من العقوبة ضده.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

