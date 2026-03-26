لا يلعب في الكنيسة وعاقب لاعب بورتو بسبب رأيه .. أزمات رباعي الاتحاد ليست الأولى في رحلة كونسيساو!

عندما يرتدي كونسيساو ثوب "المدرس"..

"يدخل في صدام مع اللاعب (...)"، عنوان ارتبط كثيرًا بالمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي كتب حلقات جديدة في تلك السلسلة داخل أسوار نادي الاتحاد.

مسيرة المدرب صاحب الـ51 عامًا، تحمل الكثير من الألقاب، خاصة مع نادي بورتو الذي صنع معه نسخة مرعبة، على المستوى المحلي، وقاده للفوز بـ11 بطولة، كما صعد على منصات التتويج مع ميلان وستاندارد ليج، ولكن موسمه الأول مع الاتحاد، والذي قد يكون الأخير، مر بنفق مظلم للغاية، بين تخبطات إدارية ورحيل أعمدة الفريق الأساسية مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي، ليتحول العميد من بطل ثنائية دوري روشن وكأس الملك، إلى فريق متعثر محليًا، ولا أمل لديه سوى المنافسة على النخبة الآسيوية.

ولكن، إذا ما نظرنا إلى الوجه الآخر لمسيرة كونسيساو، فإنها لا تخلو من الصدام مع عدد من اللاعبين، في مختلف الأندية. وما بين نفي وإثبات، نستعرض معًا أبرز قصص كونسيساو "الصدامية" مع اللاعبين..

    حامد الغامدي .. سؤال تطور لمشادة

    الحلقة الأحدث في تلك السلسلة، ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، قبل بضعة أيام، حول دخول سيرجيو كونسيساو في مشادة قوية مع حامد الغامدي، متوسط ميدان الاتحاد.

    اللاعب الشاب، توجه لسؤال كونسيساو بشأن سبب استبعاده من قائمة الاتحاد في مباراة الرياض، ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي، ولكن الأمر لم يرق للمدرب البرتغالي، ليتطور الأمر إلى مشادة كبيرة، أسفرت عن قرار سيرجيو بتوقيع عقوبة انضباطية ضد الغامدي، بإلزامه بخوض تدريبات انفرادية.

    وزن بيرجفاين والعبود يخرج عن النص

    لنواصل الحديث عن ملف صدامات كونسيساو في الاتحاد، وهذه المرة مع الثنائي ستيفن بيرجفاين وعبد الرحمن العبود.

    وتم تداول تقارير إعلامية في نوفمبر 2025، حول وقوع خلاف بين كونسيساو والجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين، بسبب زيادة وزن اللاعب، واستبعاده من حسابات المدرب، إلا أن البرتغالي خرج في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الشارقة الإماراتي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأكد أن ما تم ذكره بشأن وزن اللاعب ليس صحيحًا، وأنه تم استبعاده فقط بقرار فني، واصفًا إياه بأنه من أهم لاعبي النادي.

    أما عن العبود، فقد أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن كونسيساو قرر توقيع عقوبة انضباطية ضد اللاعب، حيث قرر استبعاده من قائمة مباراة الاتحاد أمام الشباب، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن، قبل أن ينتهي الأمر بالصلح بين الطرفين.

    انفجر ضد رايكوفيتش وعنف مدرب الحراس بسببه

    بينما تضاءلت آمال الاتحاد في الاحتفاظ بلقبه في دوري روشن، بعد الهزيمة بثلاثية الأهلي في قمة الجولة الخامسة والعشرين، خرج الإعلامي محمد البكيري برسالة عبر منصة (إكس)، أكد خلالها انفجار غضب سيرجيو كونسيساو داخل غرفة الملابس، والذي قام بتوبيخ اللاعبين على أدائهم الذي وصفه بالسيء والمستهتر، كما وجه نقدًا لاذعًا للحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، بسبب خطئه القاتل الذي ساهم في الهدف الثالث للأهلي، فيما نفى حمد المنتشري، أسطورة الاتحاد، وجود خلاف بين المدرب واللاعبين داخل غرفة الملابس.

    قصة كونسيساو مع رايكوفيتش لم تتوقف عند ذلك الحد، بل لنعد إلى أكتوبر 2025، حينما قام سيرجيو بتعنيف مدرب حراس الاتحاد، خلال مباراة النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب مطالبته للحارس بتعمد السقوط على الأرض من أجل إهدار الوقت، قبل أن يطالب المدرب رايكوفيتش بالنهوض واستكمال المباراة.

    "لا نلعب في الكنيسة"

    وماذا عن رحلته قبل الاتحاد؟ فإنها لم تخلُ أيضًا من الدخول في مشكلات مع اللاعبين، خاصة إذا شاهدنا ريمونتادا ميلان ضد بارما، في يناير 2025.

    في تلك المباراة، التي قلب فيها ميلان تأخره للفوز بنتيجة (3-2)، رصدت عدسات المصورين، مشادة كلامية حادة بين كونسيساو وديفيد كالابريا، قبل أن يتدخل يوسف فوفانا لتهدئة الموقف.

    ورغم ذلك، إلا أن كونسيساو رفض تضخيم الأمور، حيث صرح عقب المباراة، بأن الأمر كان أشبه بسلوك أطفال، عندما تذهب إلى مطعم ويتصرفون بشكل سيء، فتوبخهم، كما قال "نحن في كرة القدم ولسنا في الكنيسة"، فيما علق كالابريا، الذي تم استبداله حينها في الدقيقة 78، وكان الاستياء باديًا عليه في دكة البدلاء، بأن الأمر كان مجرد سوء تفاهم.

  • حقيقة خيانته من لاعبي ميلان

    وفي حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" في ديسمبر 2025، بعد قدومه إلى الاتحاد، رد كونسيساو على سؤال حول ما إذا تعرض للخيانة من قِبل لاعبي ميلان.

    وبعد وصفه للأجواء داخل قلعة الروسونيري بأنها لم تكن جيدة، رد كونسيساو على هذا السؤال، بقوله "أبدًا، بل كانوا معي. قال ثيو (هيرنانديز) ذلك أيضًا في المقابلة التي أجريتموها معه؛ بعد مباراة فينورد، عندما قال الناس إنه تعمد الحصول على بطاقة حمراء، دافعتُ عنه. الكثيرون منهم كتبوا لي عندما رحلت. أنا أطالب بالصرامة والالتزام، والاسترخاء عندما يحين وقته، إذا جاء أحدهم بزيادة كيلوجرام واحد في حجمه، أو تأخر أو ما شابه، لا أستطيع تحمل ذلك. بالنسبة لي، في النهاية، الجميع متساوون".


  • من الفريق الأول إلى الرديف

    من ميلان إلى بورتو، وتحديدًا في ديسمبر 2023، صنع سيرجيو كونسيساو جدلًا واسعًا في البرتغال، بعدما قرر استبعاد قلب الدفاع الذي كلف النادي، مبلغ 20 مليون.

    كونسيساو قرر تحويل المدافع ديفيد كارمو إلى الفريق الرديف، بسبب ما قاله المدافع في مناقشة بعد الخسارة أمام سبورتنج بثنائية في ديربي ألفالادي، حيث قدم كارمو رأيه بشأن وضع الفريق حينها، والذي اتضح أنه أثار استياءً لدى كونسيساو الذي شعر بالإهانة من كلمات المدافع، ليقرر إبعاده عن الفريق الأول وتحويله إلى الرديف.

  • ذراع ناكاجيما واستبعاد 4 لاعبين "دفعة واحدة"

    قصص كونسيساو في بورتو لم تتوقف عند أزمة كارمو، ولنتأكد من هذا الأمر، حينما نعود إلى سبتمبر 2019، حيث كان سيرجيو غاضبًا مع اللاعب شويا ناكاجيما، عقب نهاية المباراة ضد بورتيمونينسي.

    وتحول ترحيب كونسيساو باللاعب الياباني إلى غضب مفاجئ عقب المباراة، حيث لحق به وأمسكه من ذراعه، وكان يتحدث معه بعنف، قبل تدخل أوتافيو وكورونا من أجل إنهاء الخلاف بين الفريقين، رغم أن بورتو خرج فائزًا في تلك المواجهة.

    وإذا ما تقدمنا إلى إبريل 2024، فسوف نشاهد قرارًا انضباطيًا من قِبل كونسيساو، باستبعاد رباعي بورتو دفعة واحدة، بين خورخي سانشيز وأندريه فرانكو وإيفان خايمي وتوني مارتينيز، وإلزامهم بخوض جلسات تدريب منفصلة.

    وأفادت مايسفوتيبول حينها بأن كونسيساو لم يكن راضيًا عن أداء خايمي الذي كان مهملًا في التدريبات، ووصل بوزن زائد ونسبة دهون بلغت 12%، وكانت نتائجه في الاختبارات البدنية سيئة، فضلًا عن انتقاده سلوكيات خورخي سانشيز الذي كان يفتقر للروح الرياضية والتهور.

    ووجه كونسيساو اتهامًا لمارتينيز بالافتقار إلى الالتزام، حيث لم يقدم أي ركضة سريعة في مباراة فيتوريا، رغم مشاركته لـ16 دقيقة، كما اتهم أنديه فرانكو بأنه لا يبذل الجهد الكامل للبقاء في بورتو.