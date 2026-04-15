الجميع يعلم أن رحيل المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو عن نادي الاتحاد ما هي إلا مسألة وقت فقط، حتى مع نجاح العبور لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، لذا بدأت الشركة المسؤولة عن إدارة أعماله في البحث عن حلول بديلة له، وعلى رأسها النادي الأهلي المصري.
في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .. سيرجيو كونسيساو يعرض نفسه على الأهلي
ما القصة؟
كونسيساو قاد الاتحاد أمس الثلاثاء، للتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية بالفوز أمام الوحدة الإماراتي بهدف نظيف، في الدقيقة 10+120 بعدما وصل اللقاء للأشواط الإضافية.
العميد مع المدرب البرتغالي فقد حظوظه في كافة البطولات المحلية بالموسم الجاري، ولم يتبق له سوى أمل وحيد بالبطولة القارية، وهو ما تسبب في موجة غضب تجاه الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.
لكن يبقى رحيل كونسيساو مرهونًا بآخر محطة للنمور في النخبة الآسيوية، مع صعوبة إقالته في الوقت الحالي.
الأهلي يبحث عن بديل لتوروب .. كونسيساو في الصورة
وفي وقت مصير كونسيساو به على "كف عفريت" بالاتحاد، الأهلي المصري على الجانب الآخر يمر بواحدة من أسوأ فتراته مع المدرب الدنماركي ييس توروب، إذ ودّع دوري أبطال أفريقيا، ويترنح في المرحلة الأخيرة من الدوري المصري.
بحسب الإعلامي الرياضي المصري أبو المعاطي زكي فإن الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال سيرجيو كونسيساو عرضت خدماته بالفعل على ياسين منصور؛ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وأكد أبو المعاطي أن مسؤولي القلعة الحمراء لديهم رغبة أن يكون المدرب القادم للفريق خلفًا لتوروب من المدرسة البرتغالية بنسبة 80%، مع رغبة بنسبة 20% بالمدرسة الألمانية.
التفاصيل المالية
وفقًا لأبو المعاطي زكي فإن سيرجيو كونسيساو معروض رفقة ستة من مساعديه على الأهلي المصري مقابل خمسة ملايين دولار سنويًا.
لكن خزينة النادي لن تتحمل هذا المبلغ وحدها، إذ أنه بحسب الكواليس – حال الموافقة على كونسيساو – سيدفع الأهلي 2 مليون و200 ألف دولار، على أن يتحمل ياسين منصور بقية الخمسة ملايين دولار.
ملف كونسيساو لا يزال قيد النظر من قبل ياسين منصور، ولم يتم حسمه بعد، في انتظار عرضه على محمود الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة الأهلي.
نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد المعاناة مع توروب
ييس توروب كان قد تولى المسؤولية الفنية للأهلي في أكتوبر 2025، فيما يمتد عقده حتى نهاية يونيو 2028.
لكن مع الدنماركي تلقى الشياطين الحمر الهزيمة في ثماني مباريات، وتعادلوا في تسع، فيما حققوا الفوز في 15 لقاء.
توج الأهلي مع توروب بكأس السوبر المصري بالفوز أمام غريمه الزمالك بثنائية نظيفة، لكنه ودع دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة أمام الترجي التونسي 2-4 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور ربع النهائي.
وتحتل كتيبة توروب حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المرحلة النهائية من الدوري المصري برصيد 44 نقطة، متأخرة بفارق الأهداف عن بيراميدز "الوصيف"، وبفارق نقطتين عن الزمالك "المتصدر"، لكن الثنائي الأخير خاض مباراة أقل.
مسيرة كونسيساو مع الاتحاد
وضع البرتغالي في الاتحاد ليس أفضل حالًا من الدنماركي مع الأهلي..
كونسيساو كان قد تولى المسؤولية الفنية للفريق السعودي في أكتوبر 2025، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية يونيو 2028.
منذ ذلك الحين، خاض الاتحاد 34 مباراة، فاز في 18 منها، تعادل في ست، وخسر عشرة لقاءات أخرى.
تحت قيادة كونسيساو، ودع الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 بهزيمة تاريخية أمام الخلود بدور نصف النهائي.
فيما يحتل النمور المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة من 28 مباراة. بينما تأهل لدور ربع نهائي النخبة الآسيوية.