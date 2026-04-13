"لم يتحقق طلبي": رغم الدعم الكبير .. كونسيساو يقلق جماهير الاتحاد بكلمات "مُحبطة" قبل مواجهة الوحدة!

حقيقة يعرفها الجميع؛ الاتحاد ليس في أفضل مستوياته، هذا الموسم "2025-2026"، ورغم ذلك، إلا أن جماهير العميد لا تزال متمسكة بالأمل الأخير، الذي قد يحوّل الأمر رأسًا على عقب، من موسم كارثي إلى "تاريخي" لكتيبة سيرجيو كونسيساو.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يتأهب لمواصلة رحلته القارية، بملاقاة الوحدة الإماراتي على ملعب الإنماء، الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الاتحاد عاش لحظات لا تُنسى مع جماهيره، خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث قرر عشاق العميد، تناسي آلام الموسم، والاحتشاد من أجل دعم الفريق من أجل تحقيق اللقب الآسيوي.

ورغم ذلك، إلا أن كونسيساو، لم يتردد في إطلاق كلمات "مُحبطة" لجماهير الاتحاد، قد يتم تفسيرها على أنها حافز إضافي للفريق من أجل كتابة التاريخ، أو دعوة للجماهير بالنزول على أرض الواقع.