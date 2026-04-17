وسط اتهامات سيرجيو كونسيساو الخطيرة.. حقيقة "الكوارث التحكيمية" ضد الاتحاد لخدمة ماتشيدا

شهدت مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية، بقيادة الصيني ما نينج.
الاتحاد ودع دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، مساء يوم الجمعة؛ بالخسارة (0-1) أمام ماتشيدا، ضمن منافسات ربع النهائي.
وفي هذا السياق.. أثارت لقطتان الجدل، في مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني؛ وذلك على النحو التالي:
* الدقيقة 54: ضرب نجم ماتشيدا كوتارو هاياشي، لوجه الحارس الصربي للاتحاد بريدراج رايكوفيتش؛ حيث سالت الدماء من أعلى عينه، مع تورم.
* الدقيقة 88: إلغاء هدف تعادُل الاتحاد (1-1)، الذي سجله المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا؛ بحجة لمس الأخير للكرة بـ"يده".
وبالطبع.. اللقطتان أثرتا بشكلٍ مباشر على النتيجة النهائية للمباراة؛ والتي خسرها العميد الاتحادي بهدف نظيف، ليودع دوري أبطال آسيا "النخبة" من دور ثمن النهائي.
ومن ناحيته.. فتح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، النار على الحكم الصيني ما نينح؛ الذي أدار قمة فريقه ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.
كونسيساو اعتبر في الؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن نجوم الاتحاد قدّموا كل شيء؛ ولكنهم لم يلعبوا أمام ماتشيدا، وإنما الحكم.
وعن ذلك يقول المدير الفني البرتغالي: "في أكثر من لقطة كُنا نتفوق، والحكم يعيقنا.. بالنسبة لي الهدف الذي سجلناه وتم إلغاؤه (صحيح)؛ نحن فرضنا أنفسنا، لكن الحكم أراد ذلك".
ووسط غضب جماهير عملاق جدة الاتحاد، والمدير الفني البرتغالي للفريق سيرجيو كونسيساو؛ خرج المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، ليدلي برأيه في الجدل الذي شهدته مباراة العميد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني.
ريشة كشف في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، عن أن الحكم الصيني ما نينج ظلم الاتحاد؛ وذلك بعدم طرده نجم ماتشيدا كوتارو هاياشي، بعد ضربه وجه الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش.
هذه اللقطة التي جاءت في الدقيقة 54 واستمرت حتى 61 تقريبًا، بين معالجة رايكوفيتش ومراجعة حكام غرفة تقنية الفيديو "فار"؛ قال عنها ريشة: "الحركة الإضافية لهاياشي بعد إمساك الحارس للكرة؛ تؤكد تعمد ضرب لاعب ماتشيد زيلفيا لمنافسه.. كان يجب على الحكم إشهار الكارت الأحمر المباشر".
وأخيرًا.. أعلن المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة صحة قرار إلغاء هدف عملاق جدة الاتحاد، ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني؛ والذي سجله المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، في الدقيقة 88.
وأكد ريشة أن الحكم الصيني ما نينج، طبق القانون بشكلٍ صحيح للغاية؛ وذلك عندما قام بإلغاء هدف بيريرا، بشكلٍ رسمي.
وأشار المحلل التحكيمي إلى أن المدافع البرتغالي، لمس الكرة بيده، قبل دخولها شباك ماتشيدا؛ وهو ما يُعد مخالفة للقانون.