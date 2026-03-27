سيرجيو راموس يدرس العرض النهائي لشراء نادي إشبيلية، لكن أسطورة ريال مدريد ينتظر معرفة ما إذا كان النادي الذي نشأ فيه سيبقى في الدوري الإسباني
معركة في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة في «الدقيقة 93»
دخل المدافع الأسطوري "الدقيقة 93" الخاصة به في المراحل النهائية من خطته للاستحواذ على نادي إشبيلية. وبالتعاون مع شركة "فيرست إيليفن كابيتال"، أكمل راموس عملية تدقيق مالي صارمة لتقييم الوضع المالي للنادي. ومع توضيح الأرقام الآن، يجري إعداد عرض رسمي لإحداث تغيير جذري في الهيكل الإداري لملعب رامون سانشيز-بيزخوان.
يمثل هذا الانتقال من الملعب إلى غرفة الاجتماعات تحولاً هائلاً بالنسبة للنجم المولود في كاماس. بعد عودته لخوض تجربة لعب ثانية عاطفية، يركز راموس الآن على رؤية طويلة الأمد من شأنها أن تجعله صانع القرار الرئيسي للعملاق الأندلسي.
البقاء هو الذي يحدد التقييم النهائي
لا يزال توقيت العرض الرسمي مرتبطًا بشكل وثيق بالنتائج الرياضية للنادي. وبما أن إشبيلية تقع في موقع خطير قريب من منطقة الهبوط، فإن قيمتها السوقية تتقلب وفقًا لمركزها في الدوري. ووفقًا لصحيفة «آس»، فإن راموس وشركاءه يمرون حاليًا بمرحلة «الانتظار»، في انتظار التأكد الرياضي من بقاء الفريق في الدوري قبل الالتزام بسعر نهائي.
ويسلط تعيين لويس غارسيا مؤخرًا كمدرب رئيسي حتى عام 2027 الضوء على حالة عدم الاستقرار الحالية. وفي حين أن الهبوط إلى الدرجة الثانية من شأنه أن يخفض تكلفة الاستحواذ بشكل كبير، فإنه سيؤدي أيضًا إلى تعقيد مشروع إعادة البناء الضخم الذي يعتزم راموس قيادته.
تم تأمين التمويل اللازم للاستحواذ على حصة أغلبية
يؤكد فريق المشترين أن التمويل الكافي متوفر بالفعل، حيث سيتراوح حجم الاستثمار في نهاية المطاف بين 260 مليون و390 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، فإن العائلات المالكة الرئيسية لم تقتنع تمامًا بعد. وفي غضون فترة زمنية قصيرة، قبل انتهاء صلاحية خطاب النوايا (LOI)، سيتعين تقديم أموال نقدية على الطاولة، ويظل ذلك هو الخطوة الأصعب في العملية برمتها.
يعتزم راموس الحصول على حصة مسيطرة في النادي لضمان أن يكون له القول الفصل في جميع القرارات الرياضية والتجارية الرئيسية. وفقًا للتقارير، سيمتلك ابن مدينة كاماس أكثر من 70 في المائة من الأسهم، وهو ما يكفي لإدارة إشبيلية وتنفيذ رؤيته طويلة المدى للمؤسسة.
تسوية الديون من أجل عهد جديد
وفي حين ينصب التركيز على الحصة الأكبر، فإن ما يقارب 13 في المائة من الأسهم المملوكة لشركة التأمين A-CAP، التي كانت مملوكة سابقاً لشركة 777 Partners، لن يتم تضمينها في صفقة الاستحواذ. وهذا يتيح لراموس وشركائه مساراً واضحاً للسيطرة دون الحاجة إلى ضم كل المساهمين الصغار تحت مظلتهم.
على أي حال، إلى جانب الاستثمار الأولي لشراء الأسهم، سيحتاج الملاك الجدد إلى زيادة كبيرة في رأس المال تبلغ حوالي 100 مليون يورو لتنظيف الحسابات المتضررة للكيان. يُنظر إلى هذا الضخ النقدي على أنه أمر حيوي لاستقرار النادي في المستقبل، مما يضمن أنه إذا تولى راموس زمام الأمور، فإنه يفعل ذلك بالمرونة المالية المطلوبة لإعادة إشبيلية إلى المراتب العليا لكرة القدم الأوروبية.