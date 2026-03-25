سيرجيو راموس أم ريو فرديناند؟ هاري ماجواير يختار أفضل لاعب في مركز قلب الدفاع على مر العصور، كما يحدد مدافع مانشستر يونايتد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

يقدم نادي مانشستر يونايتد مساهمته في دعم تنمية نجوم المستقبل، من خلال تعاونه مع شركة DHL Express لتوفير ملعب كرة قدم احترافي صالح للاستخدام في جميع الأحوال الجوية لمجتمع محلي نائي في ماي سوك، تايلاند - مما يوفر بنية تحتية عالية الجودة لإحدى أكثر المناطق عزلة جغرافياً في العالم، حيث يشكل مشجعو «الشياطين الحمر» أكثر من 85% من سكانها.

ظهر الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد، باتريس إيفرا، بشكل مفاجئ في حفل الإزاحة الرسمي للغطاء، وقال عن هذا المشروع المثير: "حملة 'تحقيق الأحلام' مع DHL Express رائعة. عندما رأيت الابتسامات على وجوه الأطفال وهم يلعبون على هذا الملعب الجميل لأول مرة، كانت تلك لحظة لن أنساها. عندما كنت في ذلك العمر، لم تكن لدي الفرصة أو الرفاهية للعب على ملعب من هذا النوع. إنها حملة رائعة وشرف لي أن يتم اختياري لقطع الشريط وأن أكون أول من يلعب على الملعب مع هؤلاء الأطفال."

قال نجم مانشستر يونايتد الحالي ديوغو دالوت عن توفير مرافق حديثة لنجوم الغد: "بالنسبة لي، بدأ كل شيء على ملاعب صغيرة. في مسقط رأسي، نشأت وأنا ألعب على ملاعب خرسانية صغيرة بأهداف لا تحتوي على شباك. إذا لم تكن لدينا أهداف، كنا نستخدم زجاجتين من المياه لتمييز القائمين. تجد دائمًا طريقة لجعل الأمر ينجح لأن الجانب الجميل في كرة القدم هو الرغبة في اللعب والاستمتاع بالرياضة. عندما أفكر في تلك الأيام، لا يسعني إلا أن أتخيل مدى سعادة المجتمع المحلي عندما يرون ملعب كرة قدم جديدًا يبدو جميلًا مثل هذا الملعب."