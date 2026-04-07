سيدات أثرن الجدل في كرة القدم: الخائنة عادت لصوابها وابنة رئيس الوزراء أصبحت سيدة أعمال.. أين هن الآن؟

اشتهرت الإعلامية الإسبانية سارة كاربونيرو كواحدة من أبرز الوجوه في الملاعب الأوروبية، خاصة بعد اللقطة الشهيرة مع زوجها السابق إيكر كاسياس في مونديال 2010.

ولكن سارة التي واجهت محنة السرطان في عام 2019 اختارت طريقًا مختلفًا كليًا بعد انفصالها، حيث ركزت جهودها بشكل مكثف على العمل الإنساني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وقامت سارة برحلة ميدانية إلى بنما في شهر أغسطس من عام 2024 لدعم حقوق الأطفال، وحمايتهم.

ومع مطلع شهر أبريل الحالي من عام 2026 انتشرت تقارير صحفية تؤكد رغبة سارة في حماية ابنها من ضغوط الشهرة الهائلة التي تلاحق والده الحارس الشهير إيكر كاسياس حيث تسعى ألا يحمل الصغير لقب والده في السياقات العامة والمهنية لتقليل الأعباء النفسية عليه.

وتعيش سارة حاليًا حالة من الاستقرار الصحي والمهني بعد تعافيها من جراحة قلبية أجرتها في يناير الماضي كما احتفلت بعيد ميلادها رقم 42 في شهر فبراير الماضي.



