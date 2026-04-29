تعرض صلاح لإصابة مقلقة خلال الشوط الثاني من مباراة ليفربول التي حقق فيها الفوز بنتيجة 3-1 على كريستال بالاس يوم السبت الماضي على ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي الممتاز. واضطر اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 59 بسبب مشكلة في الركبة.

وعلى الرغم من مغادرته الملعب دون مساعدة طبية وتصفيقه للجماهير في جميع مدرجات أنفيلد، إلا أن اتجاهه المباشر إلى نفق اللاعبين أثار مخاوف كبيرة من احتمالية تعرضه لغياب طويل. ولاحقاً، أثبتت الفحوصات الطبية أن المشكلة عبارة عن شد عضلي خفيف وإصابة طفيفة، ولا تدعو للقلق الشديد أو تمثل خطورة على استكمال مسيرته المتبقية في الملاعب هذا الموسم.



