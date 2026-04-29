AFP
سيحظى بالوداع الذي يستحقه.. ليفربول يزف بشرى سارة بشأن إصابة محمد صلاح!
طبيعة إصابة محمد صلاح
تعرض صلاح لإصابة مقلقة خلال الشوط الثاني من مباراة ليفربول التي حقق فيها الفوز بنتيجة 3-1 على كريستال بالاس يوم السبت الماضي على ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي الممتاز. واضطر اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 59 بسبب مشكلة في الركبة.
وعلى الرغم من مغادرته الملعب دون مساعدة طبية وتصفيقه للجماهير في جميع مدرجات أنفيلد، إلا أن اتجاهه المباشر إلى نفق اللاعبين أثار مخاوف كبيرة من احتمالية تعرضه لغياب طويل. ولاحقاً، أثبتت الفحوصات الطبية أن المشكلة عبارة عن شد عضلي خفيف وإصابة طفيفة، ولا تدعو للقلق الشديد أو تمثل خطورة على استكمال مسيرته المتبقية في الملاعب هذا الموسم.
ليفربول يزف النبأ السعيد
في خطوة بددت كافة المخاوف، زف نادي ليفربول الإنجليزي نبأً سعيداً لجماهيره عبر بيان رسمي نشره على حسابه في منصة "إكس" يوم الأربعاء. وقال النادي في نص بيانه: "يمكن لنادي ليفربول أن يؤكد أنه من المتوقع أن يكون محمد صلاح متاحاً للعب مرة أخرى قبل نهاية هذا الموسم".
هذا الإعلان طمأن المشجعين الذين كانوا يخشون أن يكون النجم المصري قد لعب بالفعل مباراته الأخيرة بقميص "الريدز". ورغم عدم وجود إطار زمني محدد لعودته، فإنه من شبه المؤكد غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، وكذلك مباراة تشيلسي في آنفيلد يوم 9 مايو. لكن المؤكد أن الإصابة الطفيفة لن تمنعه من العودة للمشاركة لاحقاً.
تألق مستمر وتتويج مستحق بجائزة لاعب الشهر
بالرغم من هذه الإصابة، يواصل صلاح إثبات قيمته الكبيرة؛ حيث تُوج يوم الأربعاء بجائزة أفضل لاعب في الشهر داخل ليفربول تقديراً لأدائه المتميز في منافسات الدوري الإنجليزي خلال شهر أبريل.
وشارك الفريق تحت قيادة المدرب أرني سلوت في ثلاث مباريات حاسمة، نجح خلالها في الفوز على فولهام بنتيجة 2-0 وإيفرتون بنتيجة 2-1، قبل الانتصار على كريستال بالاس 3-1.
وترك النجم المصري بصمته بقوة بتسجيل هدف في شباك فولهام وهدف آخر أمام إيفرتون، مما يعكس دوره المؤثر بالرغم من الإصابة.
وتكتسب عودته أهمية قصوى لليفربول الذي يسعى بقوة في مبارياته الأربع المتبقية، والتي تشمل مواجهة أستون فيلا، لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.
- Getty Images Sport
وداع ليفربول والاستعداد لكأس العالم
يتجه التركيز بشكل كبير نحو المستقبل القريب لمحمد صلاح، الذي أعلن بوضوح الشهر الماضي أن هذا الموسم سيكون الأخير له في أنفيلد، لينهي فصلاً استثنائياً امتد لتسع سنوات، وذلك احتراماً منه للجماهير ورغبة في الشفافية رغم تبقي 12 شهراً في عقده. ومع تأكيد طبيعة إصابته الطفيفة، تزداد فرص مشاركته في الجولة الأخيرة ضد برينتفورد يوم 26 مايو، ليحظى بوداع أسطوري يليق بمسيرته أمام جماهير الكوب.
ولا تتوقف خطط المستقبل عند رحيله عن ليفربول، بل إن خبر جاهزيته يعد مصدر ارتياح هائل لمنتخب مصر، الذي يعول عليه لقيادة طموحات الفراعنة في كأس العالم، حيث يبدأ مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا في 15 يونيو المقبل.