هدف حقيقي لفلورنتينو بيريز .. رد غامض من مدرب شتوتجارت على أنباء انتقاله لريال مدريد

هونيس ظهر ضمن لائحة الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، جنبًا إلى جنب مع آخرين مثل جوزيه مورينيو ويورجن كلوب وماسيميليانو أليجري وغيرهم.

وقال مدرب شتوتجارت قبل مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا يوم الخميس ضد فريق فرايبورج عن ارتباطه بالميرنجي: "هذا الأمر لا يزعجني حقًا"، مضيفًا أنه "يركز بدلاً من ذلك على المراحل الأخيرة" من الموسم.

وأوضحت صحيفة "سبورت بيلد" أن هونيس هو أحد المرشحين الذين يدرس ريال مدريد تعيينهم ليحلوا محل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا هذا الصيف، ويبدو أنه قرر عدم الانجراف وراء هذه التكهنات خلال تصريحاته وقرر الرد بحذر وغموض.