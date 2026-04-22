هدف حقيقي لفلورنتينو بيريز .. رد غامض من مدرب شتوتجارت على أنباء انتقاله لريال مدريد

Sebastian HoeneßGetty Images
SID و علي سمير

رد سيباستيان هونيس، مدرب فريق شتوتجارت الألماني، بحذر على الشائعات المتعلقة باهتمام ريال مدريد المزعوم.

هونيس ظهر ضمن لائحة الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، جنبًا إلى جنب مع آخرين مثل جوزيه مورينيو ويورجن كلوب وماسيميليانو أليجري وغيرهم.

وقال مدرب شتوتجارت قبل مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا يوم الخميس ضد فريق فرايبورج عن ارتباطه بالميرنجي: "هذا الأمر لا يزعجني حقًا"، مضيفًا أنه "يركز بدلاً من ذلك على المراحل الأخيرة" من الموسم.

وأوضحت صحيفة "سبورت بيلد" أن هونيس هو أحد المرشحين الذين يدرس ريال مدريد تعيينهم ليحلوا محل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا هذا الصيف، ويبدو أنه قرر عدم الانجراف وراء هذه التكهنات خلال تصريحاته وقرر الرد بحذر وغموض.

    أربيلوا، الذي يتجه نحو موسم خالٍ من الألقاب مع ريال مدريد، تولى مهامه في منتصف يناير، خلفًا لـ«تشابي ألونسو» الذي أُقيل من منصبه قبل ذلك بفترة وجيزة. 

    ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2027، يُتوقع أن ينفصل النادي عن اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا هذا الصيف، لا سيما بعد خروج الفريق من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ. 

    وفي الأسبوع الماضي، ذكر موقع"ذا أثلتيك" أن رحيل أربيلوا "محتمل جدًا" بسبب النتائج الأخيرة ومستوى الفريق معه.

    ويقوم ريال مدريد الآن بدراسة عدة مرشحين، من بينهم هونيس، في سعيه لإعادة بناء الفريق. ووفقاً لصحيفة "سبورت بيلد" فإن النادي يدرس عن كثب المدرب الألماني البالغ من العمر 43 عاماً. 

    ويقال إن أسلوب لعب شتوتجارت الجريء وقدرة هونيس على تشكيل فريق فعال دون شراء نجوم معروفين قد أثارا إعجاب إدارة ريال مدريد.

    متحمس للتحدي القادم

    سيغيب المدافع المركزي فين يلتش عن صفوف حامل اللقب في المباراة ضد نادي سبورت-كلوب. فقد تعرض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لإصابة في عضلات البطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 2-4 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني؛ وقد أكد هونيس غياب يلتش يوم الأربعاء قائلاً: «سيخضع لفحص بالأشعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وعندها قد نتمكن من تحديد المدة التي سيغيب فيها بالضبط».

    على الرغم من هذه النكسة، فإن هونيس متحمس لهذه المباراة. قال المدرب البالغ من العمر 43 عامًا: "نحن جميعًا متحمسون للغاية"، مؤكدًا أن فوز الفريق بكأس العام الماضي جعل النادي متعطشًا للمزيد. "الفوز بالألقاب هو الهدف النهائي." قال هونيس، مستذكرًا الفوز في النهائي العام الماضي بنتيجة 4-2 على أرمينيا بيليفيلد: "كان التواجد في برلين رائعًا، ورفع الكأس كان أمرًا مييزًا . نريد ذلك مرة أخرى."

    ومع ذلك، فإن فرايبورج فريق "يتمتع بثقة كبيرة". وصل فريق بريسجاو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، وبالتالي لا يزال في المنافسة على لقبين. "لقد تطوروا بشكل جيد"، أقر هونيس، "إنهم يمرون بموسم جيد حقًا. ومع ذلك، سنحاول هزيمتهم غدًا".

