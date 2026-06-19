Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
GOAL ONLY Endrick GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

سيأكل الحجارة ويتحول لسبايدرمان لكنه لن يُشرك إندريك.. غضب جماهيري ساخر من تصريحات أنشيلوتي عن نجم ريال مدريد!

فقرات ومقالات
البرازيل ضد هايتي
البرازيل
هايتي
كأس العالم
إندريك
كارلو أنشيلوتي

السخرية من وضع أنشيلوتي وإندريك اجتاحت الإنترنت!

بلغت معركة العناد الفني بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجماهير السامبا ذروتها عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدير الفني لمنتخب البرازيل بشأن موقفه من الاعتماد على المهاجم الشاب إندريك في نهائيات كأس العالم 2026.

صرح المدرب كارلو أنشيلوتي مدافعً عن قراراته الفنية وخيارات التشكيل الأساسي قبل مواجهة هايتي المرتقبة ضمن منافسات البطولة العالمية مؤكدًا أن الضغوط الجماهيرية والإعلامية المتصاعدة لن تدفعه لتغيير استراتيجيته الفنية مع اللاعب الشاب.

وقال أنشيلوتي: "سأشرك إندريك في الوقت المناسب وعلينا الانتظار قليلاً وسيكون لاعبًا مهمًا في هذا المونديال وفي النسخة المقبلة أيضًا وبالنسبة لي هو موهبة استثنائية وعلينا التحلي بالصبر معه فهو لاعب رائع وسيستمتع المشجعون البرازيليون بموهبته لفترة طويلة قادمة ولم يبدأ المباراة الأولى ولكن في الواقع هناك 15 لاعبًا آخرين لم يكونوا ضمن التشكيلة الأساسية أيضًا والمنافسة داخل الفريق شديدة وهذا أمر طبيعي تمامًا".


  • طوفان من الكوميديا الساخرة وافتراضات العناد المستحيل


    أثارت هذه التبريرات موجة عارمة من السخرية والتهكم عبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما منصة إكس حيث اعتبر المشجعون حديث أنشيلوتي ومساواته لإندريك بخمسة عشر لاعبًا آخرين على مقاعد البدلاء دليلاً قطعيًا على وجود موقف شخصي غامض وعناد متأصل ضد نجم ريال مدريد.

    وتجاوزت التغريدات حدود النقد الرياضي المألوف لتتحول إلى "ميمز" خيالية ومواقف كوميدية تظهر المدرب الإيطالي مستعدًا للقيام بأقسى التضحيات وأكثر الأمور غرابة في الكون مثل أكل الحجارة أو إنقاذ القطارات المندفعة بيدين عاريتين كفيلم "سبايدرمان" أو حتى تجرع خمسة لترات من مشروبات الطاقة باستخدام عود أسنان صغير فقط في سبيل تجنب إشراك إندريك دقيقة واحدة أساسيًا في التشكيلة.


    • إعلان

  • اللعب بإندريك أساسيًا أم تأكل الحجارة؟.. أنشيلوتي:


  • هل تفضل إشراك إندريك أساسيًا أم شرب خمسة لترات من مشروب الطاقة باستخدام عود أسنان؟.. أنشيلوتي:


  • لو وصل القطار في موعده المحدد سيلعب إندريك أساسيًا.. أنشيلوتي على الفور:


  • تدريس الفيزياء الكمية لقرد أسهل عند أنشيلوتي من وضع إندريك في التشكيل الأساسي


  • إندريك يعاني من جفاف شديد وهذه آخر زجاجة مياه في العالم.. أنشيلوتي:


  • إندريك يتساءل: هل يمكنني الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة؟.. أنشيلوتي:


  • لو سقطت المياه سيلعب إندريك أساسيًا.. أنشيلوتي:


  • إندريك: أنا أكره البقدونس.. أنشيلوتي:


كأس العالم
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
هايتي crest
هايتي
هايتي