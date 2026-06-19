سيأكل الحجارة ويتحول لسبايدرمان لكنه لن يُشرك إندريك.. غضب جماهيري ساخر من تصريحات أنشيلوتي عن نجم ريال مدريد!

بلغت معركة العناد الفني بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجماهير السامبا ذروتها عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدير الفني لمنتخب البرازيل بشأن موقفه من الاعتماد على المهاجم الشاب إندريك في نهائيات كأس العالم 2026.

صرح المدرب كارلو أنشيلوتي مدافعً عن قراراته الفنية وخيارات التشكيل الأساسي قبل مواجهة هايتي المرتقبة ضمن منافسات البطولة العالمية مؤكدًا أن الضغوط الجماهيرية والإعلامية المتصاعدة لن تدفعه لتغيير استراتيجيته الفنية مع اللاعب الشاب.

وقال أنشيلوتي: "سأشرك إندريك في الوقت المناسب وعلينا الانتظار قليلاً وسيكون لاعبًا مهمًا في هذا المونديال وفي النسخة المقبلة أيضًا وبالنسبة لي هو موهبة استثنائية وعلينا التحلي بالصبر معه فهو لاعب رائع وسيستمتع المشجعون البرازيليون بموهبته لفترة طويلة قادمة ولم يبدأ المباراة الأولى ولكن في الواقع هناك 15 لاعبًا آخرين لم يكونوا ضمن التشكيلة الأساسية أيضًا والمنافسة داخل الفريق شديدة وهذا أمر طبيعي تمامًا".



