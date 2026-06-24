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أحمد فرهود

ليلة حسم الصدارة: انهيار "حصن كندا المنيع" رغم الإنجاز التاريخي.. ونجم سويسرا ينجو من ذكرى الراحل ديوجو جوتا!

فقرات ومقالات
سويسرا ضد كندا
سويسرا
كندا
كأس العالم
جرانيت تشاكا

كندا تكتب التاريخ رغم الخسارة..

أُسدِل الستار في الدقيقة الأخيرة من يوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وشهدت الليلة الختامية لمنافسات "المجموعة الثانية"، إثارة كروية كبيرة للغاية؛ خاصة في المباراة التي جمعت بين أصحاب الأرض منتخب كندا، ونظيره السويسري العنيد.

وتمكن منتخب سويسرا من الفوز (2-1) ضد كندا؛ ليخطف صدارة "المجموعة الثانية" برصيد 7 نقاط، مع ترك أصحاب الأرض في الوصافة بـ4 نقاط.

وسجل المنتخب السويسري ثنائيته، بواسطة كل من روبن فارجاس ويوهان مانزامبي في الدقيقتين 46 و57؛ بينما أحرز بروميس دافيد هدف كندا الوحيد، في الدقيقة 76.

وبذلك.. ستواجه سويسرا أحد المنتخبات أصحاب أفضل "مركز ثالث"؛ في الوقت الذي ستلتقي فيه كندا مع وصيف "المجموعة الأولى"، التي تضم المكسيك وكوريا الجنوبية وتشيكيا وجنوب إفريقيا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز منتخب سويسرا على نظيره الكندي..

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بي سي بليس.. سويسرا تحطم "الحصن المنيع" للكنديين!

    قمة كندا وسويسرا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ أُقيمت على أرضية ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر، والذي يتسع لأكثر من 54 ألف مشجع.

    هذا الملعب كان بمثابة "الحصن المنيع" للكنديين؛ حيث لم يعرف المنتخب الوطني الهزيمة عليه، لأكثر من 10 سنوات.

    نعم.. آخر هزيمة لكندا على ملعب "بي سي بليس"؛ كانت تعود إلى مارس من عام 2016، أمام منتخب المكسيك الأول لكرة القدم.

    وخسر المنتخب الكندي (0-3) ضد المكسيك آنذاك، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018.

    لكن.. ها هو "الحصن المنيع" للكنديين يتحطم؛ وذلك بالسقوط (1-2) أمام منتخب سويسرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    ورغم هذه النتيجة.. نجح المنتخب الكندي في تجاوز دور المجموعات، لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم؛ بعدما فشل في تحقق ذلك سابقًا، سواء عام 1986 أو في نسخة 2022.

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كندا وسويسرا.. مباراة بـ"وجهين" في كأس العالم!

    لم تخلُ قمة كندا وسويسرا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، من الإثارة الكروية وبعض اللمحات الفنية الرائعة؛ إلا أنها جاءت بـ"وجهين" بصفةٍ عامة، وذلك على النحو التالي:

    * الشوط الأول: العنف الشديد وسوء الإنهاء.

    * الشوط الثاني: أداء أسرع مع فاعلية هجومية.

    والحقيقة أننا رأينا تدخلات عنيفة، مع سوء إنهاء بدائي للفرص؛ وذلك خلال مجريات الشوط الأول، من هذه المباراة المونديالية.

    واِختلفت الأمور في الـ45 دقيقة الثانية؛ حيث رأينا رتمًا أسرع من المنتخبين - خاصة السويسريين -، مع تسجيل 3 أهداف دفعة واحدة.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب كندا.. عندما خدعنا أصحاب الأرض بنتجة مباراة قطر

    رغم الرتم السريع في الشوط الثاني؛ إلا أنه يجب التأكيد على أن "أصحاب الأرض" منتخب كندا، لم يقنعنا كثيرًا ضد نظيره السويسري.

    المنتخب الكندي لم يتحسن، إلا في العشر دقائق الأخيرة ضد سويسرا؛ وذلك في المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة الثالثة، ببطولة كأس العالم 2026.

    وشن الكنديون سلسلة هجمات متتالية ضد سويسرا، في الدقائق العشر الأخيرة بالفعل؛ ولكنهم لم ينجحوا في تجنُب الهزيمة، في النهاية.

    وإذا نظرنا إلى مشوار منتخب كندا عامة، في "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العالم 2026؛ سنجد الآتي:

    * الجولة الأولى: أداء غير مقنع ضد البوسنة والهرسك؛ مع تحقيق نتيجة التعادل (1-1).

    * الجولة الثانية: أداء رائع ضد قطر؛ مع تحقيق الانتصار بنتيجة (6-0).

    * الجولة الثالثة: أداء غير مقنع ضد سويسرا؛ مع الخسارة بنتيجة (1-2).

    وأساسًا.. لقاء قطر قد يكون خادعًا؛ حيث لعب "العنابي" ناقصًا لاعبين بسبب الطرد، كما أن مجريات المباراة نفسها خدمت الكنديين كثيرًا.

    أي أننا نستطيع القول بإن منتخب كندا، خدعنا بنتيجة مباراة قطر؛ ولكنه لم يقدّم الشيء الكثير ضد البوسنة وسويسرا، إلا في دقائق معدودة للغاية.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    جرانيت تشاكا.. النجاة من ذكرى الراحل ديوجو جوتا ضد كندا

    دعونا الآن لا نختم تقريرنا، بدون الحديث عن أهم لاعب في منتخب سويسرا الأول لكرة القدم؛ وهو القائد جرانيت تشاكا، متوسط ميدان نادي آرسنال الإنجليزي الأسبق ومواطنه سندرلاند حاليًا.

    ولا خلاف على ما يقدّمه تشاكا للسويسريين، في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم؛ إلا أنه كاد "يورط" منتخب بلاده ضد كندا في الشوط الأول، لولا رأفة حكم المباراة رامون أباتي.

    تشاكا كان يستعد للعب كرة ثابتة، خلال الشوط الأول؛ قبل أن يقوم المهاجم الكندي سايل لارين، بإبعادها من أمامه.

    هُنا.. قام القائد السويسري بلعبة زائدة، عندما سدد قدم لارين بطريقة عنيفة؛ ليسقط الأخير متألمًا على أرضية الملعب، وتحت أنظار أباتي بالذات.

    واكتفى الحكم بإشهار "الكارت الأصفر" للاعبين الاثنين؛ وذلك بحجة السلوك غير الرياضي، بإبعاد أحدهما للكرة وقيام الآخر بتسديد قدم الخصم.

    ومعروف عن تشاكا، "تاريخه الأسود" مع الكروت الحمراء، سواء بإنذارين أو بشكلٍ مباشر؛ حيث طُرِد 16 مرة في مسيرته الكروية - حتى الآن -، سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي مثّلها.

    ولا يُمكن أن ننسى طرد تشاكا مع آرسنال؛ عندما قام بـ"خنق" لاعب بيرنلي آشلي ويستوود عام 2020، أو بـ"ركلته" على صدر نجم ليفربول الراحل ديوجو جوتا في 2022.

    وكاد جرانيت تشاكا أن يكرر نفس أفعاله "الطفولية"، في مباراة سويسرا وكندا المونديالية؛ الأمر الذي كان كفيلًا أن يحرم منتخب بلاده من الفوز، وبالتالي صدارة المجموعة.

    وما نقصده هُنا.. ليس تكرار نفس التدخل، أو الاعتداء على الخصم؛ بل "التصرفات الطفولية" من تشاكا، التي تكلف أنديته ومنتخب بلاده الكثير.

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