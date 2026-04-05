أخرس نجم لوس أنجلوس إف سي سون هيونغ-مين أصوات جميع المنتقدين الذين شككوا في تأثيره في أمريكا الشمالية، بعد أن عادل الرقم القياسي الرائع في دوري MLS الذي كان يحمله ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

خلال الفوز الساحق 6-0 على أورلاندو سيتي، قدم قائد توتنهام هوتسبير السابق أربع تمريرات حاسمة في أول 39 دقيقة من المباراة، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري يسجل أربع تمريرات حاسمة أو أكثر في شوط واحد.

سمحت مهارات صانع الألعاب البالغ من العمر 33 عامًا لزميله دينيس بوانجا بالتألق، حيث أعاد الثنائي إحياء التناغم الذي ميز هجوم لوس أنجلوس إف سي منذ وصول سون من الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي.

وبينما لا يزال سون يبحث عن هدفه الأول في موسم 2026، فإن هيمنته كأفضل صانع ألعاب في الدوري أبقت "الأسود والذهبي" في صدارة المؤتمر الغربي ورسخت مكانتهم كالفريق الذي يجب التغلب عليه هذا الموسم.



