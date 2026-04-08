Sokito
ترجمه
سوكيـتو تغيّر قواعد اللعبة: الشركة المصنِّعة لأكثر أحذية كرة القدم صداقةً للبيئة في العالم تطرح رؤيةً جديدة لحذائها سكوديتّا
ركز على الراحة
مصنوعة من أكثر من 50% من مواد مُعاد تدويرها، غيّرت Sokito تركيزها نحو الراحة، حيث تأخذ حذاءها السريع بُعدًا جديدًا. وبالاعتماد على الأساس نفسه للإصدار الأصلي، ولكن هذه المرة مصنوعًا من مادة «BioTech»، يتمتع بملمس ناعم كالزبدة دون المساس بخفة الوزن والاستجابة التي اعتاد الرياضيون توقعها.
يعني التصميم العلوي المكوّن من قطعة واحدة أنه خالٍ تمامًا من الدرزات، مما يتيح ملاءمة أكثر اتساقًا ويقلل نقاط الضغط على القدم.
مستوحى من الطبيعة
حصل حذاء «سكوديتا» على طلاء جديد احتفالًا بإعادة ابتكاره، حيث يأتي بتدرّج لوني زمردي قزحي مستوحى من الحرباء والبرمائيات والزمرد المتلألئ تحت أشعة الشمس، بما ينسجم تمامًا مع هوية العلامة التجارية باعتبارها الأكثر خضرة على الإطلاق.
وقال جيك هاردي، مؤسس «سوكيتو»، بمناسبة إطلاق الحذاء: «يمثل BioTouch Emerald إنجازًا نوعيًا لسوكيتو. إنها الخطوة التالية في التصميم والأداء والاستدامة».
مواد معاد تدويرها بنسبة 50%
تماشيًا مع القيم الأساسية لسوكيتو، يتكون الحذاء من أكثر من 50% من مواد مُعاد تدويرها، بما في ذلك أربطة مصنوعة من زجاجات بلاستيكية مُعاد تدويرها بنسبة 100% ونعل خارجي مصنوع بنسبة 89% من حبوب الخروع.
نادٍ حصري
يمكنك رؤية الحذاء أثناء اللعب على أرض الملعب ضمن مجموعة حصرية من اللاعبين ومستثمري Sokito، بما في ذلك قائدة تشيلسي ميلي برايت، ونجمي الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) دياندري ييدلين وآشلي ويستوود، مع انضمام المزيد إلى النادي قريبًا.
يتوفر حذاء Sokito Scudetta BioTouch Emerald للشراء الآن من sokito.com ومن متاجر تجزئة مختارة.