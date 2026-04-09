Krishan Davis

سوكيـتو تغيّر قواعد اللعبة: الشركة المصنِّعة لأكثر أحذية كرة القدم صداقةً للبيئة في العالم تطرح رؤيةً جديدة لحذائها «سكوديتا»

M. Bright
دي أندري يلدن
آشلي ويستود

أكثر مُصنّع أحذية كرة قدم صديقاً للبيئة في العالم لديه إصدار جديد، إذ تضع سوكيتو الراحة في المقام الأول مع حذائها الجديد «سكوديتا» بتوليفة ألوان مستوحاة من الطبيعة.

  • ركز على الراحة

    صُنعت أحذية Sokito من أكثر من 50% من مواد مُعاد تدويرها، وقد حوّلت تركيزها نحو الراحة بينما يكتسب حذاؤها السريع بُعدًا جديدًا. وبالاعتماد على الأساس نفسه للإصدار الأصلي ولكن هذه المرة من مادة "BioTech"، تمنح إحساسًا ناعمًا للغاية دون المساس بالاستجابة الخفيفة التي يتوقعها الرياضيون.

    يعني تصميم الجزء العلوي المُكوَّن من قطعة واحدة أنه بلا درزات حرفيًا، ما يتيح ملاءمة أكثر اتساقًا ويقلّل نقاط الضغط على القدم.

    مستوحى من الطبيعة

    حصل حذاء «سكوديِتّا» على طلاء جديد للاحتفاء بإعادة ابتكاره، إذ يأتي بتدرّج لوني زمردي قزحي مستوحى من الحرباءات والبرمائيات وأحجار الزمرد المتلألئة تحت أشعة الشمس، بما ينسجم تمامًا مع هوية العلامة بوصفها الأكثر خضرة.

    وقال مؤسس «سوكيتو» جيك هاردي عند طرح الحذاء: «يمثل BioTouch Emerald إنجازًا نوعيًا لسوكيتو. إنها الخطوة التالية في التصميم والأداء والاستدامة».

  • مواد مُعاد تدويرها بنسبة 50%

    وفاءً للقيم الأساسية لعلامة سوكيتو، يتكوّن الحذاء من أكثر من 50% من مواد مُعاد تدويرها، بما في ذلك أربطة مصنوعة من زجاجات بلاستيكية مُعاد تدويرها بنسبة 100% ونعل خارجي مكوّن بنسبة 89% من حبوب الخروع.

    نادٍ حصري

    يمكنك رؤية الحذاء على أرض الملعب ضمن مجموعة حصرية من اللاعبين ومستثمري Sokito، بما في ذلك قائدة تشيلسي ميلي برايت، ونجمي الدوري الأمريكي MLS ديأندري يدلين وآشلي ويستوود، مع انضمام المزيد إلى النادي قريبًا.

    يتوفر Sokito Scudetta BioTouch Emerald للشراء الآن من sokito.com ومن تجار تجزئة مختارين.

