"دمار مانشستر سيتي هو كلمة السر" .. انسوا ألفاريز وانتظروا هالاند في برشلونة بفضل رودري وجوارديولا!

إذن، لو أراد برشلونة ضم المهاجم النرويجي، أو حتى العودة إلى خوليان ألفاريز مرة أخرى الصيف القادم، سيكون عليه عدم التعاقد مع مهاجم مكلف في الميركاتو الصيفي الحالي، والتعاقد مع حل مؤقت يمكنه "تسيير الأمور" لحين الوصول إلى الصفقة الكبرى، والمهاجم العالمي الذي يحلم به لابورتا.
الفريق لديه الكثير من الأسلحة الهجومية، لامين يامال ورافينيا وكريم أديمي وداني أولمو وأنتوني جوردون، ولا ننسى النجم الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يمكنه تفجير مفاجأة وفرض نفسه على فريق المدرب هانزي فليك.
ولكن هذا لا يعني أنه ليس بحاجة إلى حل مختلف هذا الصيف، والأنظار لا يجب أن تتجه نحو فيكتور جيوكيريس مهاجم آرسنال، لأن سعره سيتخطى 60 مليون يورو، مما يؤثر على أي خطة مستقبلية، بسبب الظروف الصعبة للنادي الكتالوني من الناحية الاقتصادية.
ولذلك يجب الحديث عن أهداف أخرى أكثر واقعية منخفضة التكلفة :
جابريل جيسوس : كثير الإصابات ولكنه مفيد ويمتلك خصائص جيدة في المراوغة والضغط، وآرسنال يريد التخلص منه بمقابل ضعيف.
كريستيان كوفاني: عنصر شاب مميز لفت الأنظار مع باير ليفركوزن الموسم الماضي، سجل 7 أهداف وصنع 9، ويمكن ضم صاحب الـ20 سنة بقيمة مالية مناسبة.
دينيز أونداف : يعيش طفرة مميزة مع شتوتجارت، عمره 30 سنة ولن يكلف برشلونة الكثير، وسجل 25 هدفًا ولعب 14 تمريرة حاسمة الموسم الماضي، وظهر بصورة جيدة مع ألمانيا في كأس العالم 2026.
ماتياس فيرنانديز باردو : من أبرز المواهب في الدوري الفرنسي، سجل 8 أهداف وصنع 7 الموسم الماضي، وفكرة جلبه من ليل لن تكون صعبة، ولكنه قد يكلف 50 مليون يورو أو أكثر.
لويس سواريز : من الخيارات المقترحة بالفعل بالنسبة لبرشلونة كما أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، بعدما سجل 38 هدفًا وصنع 9 مع سبورتينج لشبونة الموسم الماضي، ومن غير المتوقع أن يكلف الكثير.
جورجيس ميكاوتادزي : صاحب الـ25 سنة يمثل حل مؤقت منخفض التكلفة، سجل 16 هدفًا مع فياريال الموسم الماضي وصنع 6، ويمتلك خبرة اللعب في إسبانيا.
أولي واتكنيز : صفقة مشابهة لماركوس راشفورد، ولكن اللاعب الإنجليزي في أفضل مراحل مسيرته المهنية، سجل 21 هدفًا مع أستون فيلا الموسم الماضي، ويعتبر الهلال السعودي هو أكثر المتحمسين لضمه، وتقدم بعرض قيمته 45 مليون يورو وفقًا للصحفي ديفيد أورنستين، ولكنه قوبل بالرفض.
نيكولو تريسولدي : مهاجم شاب عمره 21 سنة يلعب في الدوري البلجيكي مع كلوب بروج، أحرز 23 هدفًا وصنع 9 الموسم الماضي، وسبق له الارتباط ببرشلونة وجلطة سراي وبوروسيا دورتموند.
وأخيرًا .. لو ضم برشلونة أي من هؤلاء الآن، يمكنه الاعتماد عليه بصورة أساسية الموسم الجاري، مع إمكانية جلوسه كبديل لـ"الصفقة الحلم" الموسم القادم، بدلًا من إهدار الأموال على مهاجم مشكوك فيه والندم بعدها على نقص الإمكانيات للتعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي!