تمهيدًا للقيام بـ6 صفقات محلية وأجنبية.. النصر يوجه ضربة قوية لإينيجو مارتينيز وبينتو!

النية داخل إدارة النصر حاليًا، هي تحويل اسم الثنائي الإسباني إينيجو مارتينيز والبرازيلي بينتو إلى قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار إلى أن النادي يفضل عدم التخلي عن بينتو والإبقاء عليه داخل الفريق، ولكن لحدوث ذلك، يجب استبعاد الحارس البرازيلي من قائمة الفريق المحلية، لإفساح الطريق لصفقات أخرى منتظرة.

ويأتي ذلك رغم الأهمية الكبيرة التي يحملها بينتو، وإمكانية رحيل نواف العقيدي عن الفريق هذا الصيف، ونفس الأمر بالنسبة للمدافع المخضرم إينيجو مارتينيز الذي كان أحد أهم أعمدة الفريق الفائز بدوري روشن السعودي الموسم الماضي.