الفائزون والخاسرون بالميركاتو الصيفي .. الهلال يكتسح وطفرة منقوصة لبرشلونة وأحدهم أطلق النار على قدميه!

وسط الكثير من التكهنات والشائعات والـ"Here We Go” و "تم الاتفاق بشكل نهائي" .. تم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا لموسم 2026/2027، بعد حالة من النشاط والصفقات النارية.

بدايةً من اليوم، الأربعاء، 2 سبتمبر، ستعود الحياة إلى طبيعتها، من دعم صفوفه بشكل كامل فقد أفلت من أزمات مع جماهيره، ومن لم يفعل ذلك فلا يوجد وقت للندم .. انتهى كل شيء.

نحن هنا نستثني الأندية السعودية، التي أمامها فرصة للتدعيم حتى إغلاق السوق في البلاد يوم 6 سبتمبر الجاري، وإن كانت الصورة قد اتضحت بالفعل للأندية المتنافسة في دوري روشن.

من فاز ومن خسر في سوق الانتقالات الصيفية؟ هذا ما سنستعرضه في السطور التالية ..



