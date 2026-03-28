رقم مزدوج: هذه هي المرة الأولى على الإطلاق في مسيرة كينان ديفيس، بعد العديد من المشاكل البدنية التي أثرت سلبًا على مسيرة المهاجم المولود عام 1998 في ستيفيناج مع أستون فيلا ونوتنغهام فورست وواتفورد قبل انتقاله إلى إيطاليا، للانضمام إلى أودينيزي، في عام 2023. 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة في الدوريتجعله صاحب الميدالية البرونزية بين هدافي الدوري الإيطالي، خلف لوتارو من إنتر ودوفيكاس من كومو فقط. وغني عن القول أن صفارات سوق الانتقالات على أهبة الاستعداد للانطلاق من أجله، كما فعلت مع بيتو ولوكا قبله.
سوق الانتقالات لكينان ديفيس: ما الذي يتردد حول مهاجم أودينيزي مع اقتراب الصيف، فيما يتعلق بيوفنتوس وغير ذلك
ما الذي يتردد في السوق
ينتهي عقد ديفيس في عام 2027 مع خيار للتمديد حتى عام 2028. وقد تواصلت عدة أندية مع نادي أودينيزي في شهر يناير، سواء من إيطاليا أو من الخارج، ولا سيما من تركيا، وترددت أنباء عن اهتمام يوفنتوس به، لكن في الوقت الحالي، وفقاً لما ذكره ماتيو موريتو على قناة يوتيوب الخاصة بفابريزيو رومانو، لا توجد أي مفاوضات جارية. ومن المتوقع أن تعود هذه المسألة إلى طاولات الأندية المهتمة في منتصف مايو تقريبًا.
"لا أحد مثله"
"أثبت ديفيس مرة أخرى مدى أهميته لفريقنا، فليس في التشكيلة لاعبون يتمتعون بنفس الخصائص". هذه هي كلمات كوستا رونيايتش، مدرب أودينيزي، الذي أكد بعد الفوز على فيورنتينا في الجولة السابعة والعشرين، يوم 2 مارس، أن وجود المهاجم في التشكيلة يُحدث فرقاً كبيراً. فقد كان فريق فريولي قد خسر ثلاث مباريات متتالية بسبب غياب المهاجم المصاب.