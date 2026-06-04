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Anthony Gordon Barcelona GFXGetty/GOAL
أحمد مجدي

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سوق الانتقالات .. جميع صفقات أندية أوروبا في ميركاتو صيف 2026

انتقالات
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الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
إنجلترا

صفقات الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي والفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026

تشهد فترة الانتقالات الصيفية في كل عام منافسة شرسة بين الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل مساعيها لتعزيز صفوفها بأفضل العناصر قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وبالفعل بدأ ميركاتو صيف 2026 بشكل مبكر لعدد من الفرق الأوروبية الكبرى، واستهل برشلونة الميركاتو بصفقة أنتوني جوردون القوية من نيوكاسل.

وسيكون ميركاتو صيف 2026 في قمة الإثارة، نظرًا للصفقات الضخمة التي ستتم خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

ونستعر ضلكم في السطور التالية جميع الصفقات التي أبرمتها الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026..

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ما صفقات الدوري الإنجليزي في ميركاتو صيف 2026؟

    المنضمون إلى ليفربول

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    جيريمي جاكيهرين63 مليون يورو

    الراحلون عن ليفربول

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    محمد صلاحدون نادانتهاء عقد
    أندرو روبرتسوندون نادانتهاء عقد
    ريس ويليامزدون نادانتهاء عقد
    إبراهيما كوناتيهدون نادانتهاء عقد

    المنضمون إلى مانشستر سيتي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن مانشستر سيتي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    مانويل أكانجيإنتر15 مليون يورو
    برناردو سيلفادون نادٍانتهاء عقد
    جون ستونزدون نادٍانتهاء عقد

    المنضمون إلى مانشستر يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن مانشستر يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    راسموس هويلوندنابولي44 مليون يورو
    كارلوس كاسيميرودون نادانتهاء عقد
    تايرل مالاتسيادون نادانتهاء عقد

    المنضمون إلى تشيلسي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    جيوفاني كويندا سبورتنج لشبونة50.7 مليون يورو
    دينير كورينثيانز10 ملايين يورو
    داستان ساتباييف كيرات 2.4 مليون يورو
    إيمانويل إميجاستراسبورجلم يعلن

    الراحلون عن تشيلسي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    المنضمون إلى آرسنال

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    بييرو هينكابيباير ليفركوزن52 مليون يورو

    الراحلون عن آرسنال

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    جاكوب كيويوربورتو17 مليون يورو
    كارل هاينفيردر بريمن3 ملايين يورو
     
     
     
     
     
     
     

    المنضمون إلى توتنهام

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن توتنهام

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    المنضمون إلى نيوكاسل

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن نيوكاسل يونايتد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أنتوني جوردونبرشلونة80 مليون يورو
    مات تارجيتدون نادانتهاء عقد
    إيميل كرافثدون نادانتهاء عقد
    جون روديدون نادانتهاء عقد
    كيران تريبييردون نادانتهاء عقد
    • إعلان
  • La Liga trophyGettyImage

    ما صفقات الدوري الإسباني في ميركاتو صيف 2026؟

    المنضمون إلى ريال مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

     

    الراحلون عن ريال مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    داني كارباخالدون نادانتهاء عقد
    دافيد ألابادون نادٍانتهاء عقد
    ماريو مارتينخيتافي3.5 مليون يورو

    القادمون إلى برشلونة

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أنتوني جوردوننيوكاسل80 مليون يورو

    الراحلون عن برشلونة

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    روبرت ليفاندوفسكيدون نادانتهاء عقد
    أندير أسترالاجادون نادانتهاء عقد

    المنضمون إلى أتلتيكو مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن أتلتيكو مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أنطوان جريزمانأورلاندوانتقال حر
  • Serie A Trophy DESKTOPGETTY

    ما صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2026؟

    يوفنتوس:

    القادمون إلى يوفنتوس

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    لويس أوبيندالايبزيج42.7 مليون يورو
     

    الراحلون عن يوفنتوس

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    إنتر:

    القادمون إلى إنتر

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    مانويل أكانجيمانشستر سيتي15 مليون يورو
     

    الراحلون عن إنتر

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    سيباستيانو إيسبوسيتوكالياري4 ملايين يورو

    روما:

    القادمون إلى روما

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    دونيل مالين أستون فيلا  25 مليون يورو
     
    دانييلي جيلاردي هيلاس فيرونا  8 ملايين يورو

    الراحلون عن روما

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    بوبا سانجاري   إلتشي 4.5 مليون يورو
    إلدور شومورودوف باشاك شهير 2.8 مليون يورو
    ستيفان الشعراوي دون ناد انتهاء عقد

    ميلان:

    القادمون إلى ميلان

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       
     

    الراحلون عن ميلان

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أليكس خيمينيز   بورنموث18.5 مليون يورو
    توماسو بوبيجا بولونيا 7 ملايين يورو
    لورينزو كولومبو جنوى 7 ملايين يورو

    نابولي:

    القادمون إلى نابولي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    راسموس هويلوند مانشستر يونايتد44 مليون يورو
     
    فانجا ميلينكوفيتش سافيتشتورينو6 ملايين يورو

    الراحلون عن نابولي

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    جيوفاني سيميونيتورينو7.2 مليون يورو
    جوان جيسوسدون ناد انتهاء عقد
  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    ما صفقات الدوري الألماني في ميركاتو صيف 2026؟

    بايرن ميونخ:

    القادمون إلى بايرن ميونخ

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    نويل أسيكو هانوفر 2.5 مليون يورو
     
     
     

    الراحلون عن بايرن ميونخ

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    ليون جوريتسكا دون نادانتهاء عقد
     
     
     
    رافا جيريرودون نادانتهاء عقد

    بوروسيا دورتموند:

    القادمون إلى بروسيا دورتموند

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    جوان جادو ريد بول سالزبورج 19.7 مليون يورو
     
     
     
    كاوا براتيس كروزيرو 7 ملايين يورو
    جاستن ليرماإندبندينتي 4 ملايين يورو

    الراحلون عن بروسيا دورتموند

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    جوليان براندت دون نادانتها عقد
     
     
     
    نيكلاس سوليه دون ناداعتزال
    صالح أوزكاندون نادانتها عقد

    لايبزيج:

    القادمون إلى لايبزيج

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    روكو ريتزبوروسيا مونشنجلادباخ 20 مليون يورو
     
     
     

    الراحلون عن لايبزيج

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    لويس أوبيندا يوفنتوس  42.75 مليون يورو
     
     
     
    فريدريك جاكيل براونشفايجانتقال حر
    تشافير تشالجاردون ناد انتهاء عقد

    باير ليفركوزن:

    القادمون إلى باير ليفركوزن

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    كريم ألاجبيجوفيتش     ريد بول سالزبورج 8 ملايين يورو
     
     
     
    أليكسا ديمجانوفيتشريد ستار5 ملايين يورو
    ندجيكورا بومباباماكو 1.5 مليون يورو

    الراحلون عن باير ليفركوزن

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    بييرو هينكابي آرسنال 52 مليون يورو
     
     
     
    ماتي كوفارأيندهوفن5 ملايين يورو
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-CLERMONTAFP

    ما صفقات الدوري الفرنسي في ميركاتو صيف 2026؟

    باريس سان جيرمان:

    القادمون إلى باريس سان جيرمان

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن باريس سان جيرمان

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    مارسيليا:

    القادمون إلى مارسيليا

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    فاكوندو ميدينا   لانس 18 مليون يورو
    تيموتي ويا يوفنتوس 14.4 مليون يورو
    حامد تراوري بورنموث 7.5 مليون يورو

    الراحلون عن مارسيليا

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    موناكو:

    القادمون إلى موناكو

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن موناكو

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    ليون:

    القادمون إلى ليون

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن ليون

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    مارتين ساتريانو خيتافي 6.5 مليون يورو