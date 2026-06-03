سوق الانتقالات .. جميع صفقات أندية الدوري الإسباني في ميركاتو صيف 2026

ستواصل أندية الدوري الإسباني تعزيز صفوفها في سوق الانتقالات الصيفية 2026، من أجل تعزيز المنافسة في الموسم المقبل.

تمكن برشلونة، تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك، من حصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي على حساب ريال مدريد، ما يمهد لموسم مقبل مشتعل.

يسعى المدرب الجديد لريال مدريد لإعادة الفريق الملكي إلى منصات التتويج مرة أخرى، بينما يمني عشاق أتلتيكو مدريد أنفسهم بخطف لقب جديد في الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم في السطور التالية جميع صفقات أندية الدوري الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026...