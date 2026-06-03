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أحمد مجدي

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سوق الانتقالات .. جميع صفقات أندية الدوري الإسباني في ميركاتو صيف 2026

انتقالات
ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
إسبانيا

تعرف على صفقات أندية الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية 2026 وكيف يدعم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد صفوفهم في الميركاتو؟

ستواصل أندية الدوري الإسباني تعزيز صفوفها في سوق الانتقالات الصيفية 2026، من أجل تعزيز المنافسة في الموسم المقبل.

تمكن برشلونة، تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك، من حصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي على حساب ريال مدريد، ما يمهد لموسم مقبل مشتعل.

يسعى المدرب الجديد لريال مدريد لإعادة الفريق الملكي إلى منصات التتويج مرة أخرى، بينما يمني عشاق أتلتيكو مدريد أنفسهم بخطف لقب جديد في الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم في السطور التالية جميع صفقات أندية الدوري الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026...

  • ريال مدريد

    المنضمون إلى ريال مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

     

    الراحلون عن ريال مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    داني كارباخالدون نادانتهاء عقد
    دافيد ألابادون نادٍانتهاء عقد
    ماريو مارتينخيتافي3.5 مليون يورو

    • إعلان

  • برشلونة

    القادمون

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أنتوني جوردوننيوكاسل80 مليون يورو

    الراحلون

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    روبرت ليفاندوفسكيدون نادانتهاء عقد
    أندير أسترالاجادون نادانتهاء عقد

  • أتلتيكو مدريد

    المنضمون إلى أتلتيكو مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
       

    الراحلون عن أتلتيكو مدريد

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أنطوان جريزمانأورلاندوانتقال حر