"سوف يقاتل من أجل ذلك".. روبرتو مارتينيز يطالب كريستيانو رونالدو بلعب كأس العالم 2030!
سر استمرار رونالدو في القمة
يعتقد مارتينيز أن الدافع الداخلي الذي يتمتع به هذا المهاجم الأسطوري هو ما يميزه عن كل لاعب آخر في عالم كرة القدم. وفي حين يركز الكثيرون على لياقته البدنية، يؤكد المدرب البلجيكي السابق أن الجانب النفسي للاعب النصر هو ما سيسمح له بمواصلة تحدي مسار التقدم في السن. ويشير مارتينيز إلى أن رغبة رونالدو في التحسن لا تتلاشى أبدًا، بغض النظر عن الألقاب التي حصدها بالفعل طوال مسيرته الحافلة.
وفي حديثه إلى برنامج "إل لارغويرو"، قال مارتينيز: "توصلنا إلى استنتاج: أعتقد أن كريستيانو رونالدو لا يلعب من أجل الفوز بلقب معين، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي. سره ليس ما يأكله، بل طموحه. مهما كان ما يفوز به، فإنه في اليوم التالي يكون لديه نفس الطموح للتطور. أعتقد أن وجود هذا الهدف يتيح له الاستمرار لفترة طويلة. لقد عملت مع العديد والعديد من اللاعبين الذين، في اليوم التالي لفوزهم بدوري أبطال أوروبا أو الكرة الذهبية، لا يملكون نفس الشغف".
السعي وراء حلم كأس العالم 2030
مع استعداد البرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والمغرب، أصبح احتمال قيادة رونالدو للهجوم في سن 45 عامًا موضوعًا رئيسيًا للنقاش. وفي حين أشار رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينكا إلى أن العوامل البيولوجية قد تجعل مثل هذا الظهور صعبًا، فإن مارتينيز أكثر تفاؤلًا بكثير بشأن فرص قائده في صنع التاريخ.
وعند سؤاله عن بطولة 2030، أوضح مارتينيز أن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية سيبذل كل ما في وسعه ليكون حاضراً. "سوف يقاتل من أجل ذلك. أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، فهو على الأقل استحق هذا الحق"، صرح المدرب. "لا تظنوا أن هذا ليس موضوع نقاش وحوار داخل الجهاز الفني، لأننا نود أن نتمكن من نقل مثال كريستيانو رونالدو إلى جميع لاعبي كرة القدم الشباب في البرتغال".
مسألة ريال مدريد
رونالدو ليس الوحيد الذي يتصدر عناوين الأخبار بشأن مستقبله، فقد اضطر مارتينيز نفسه إلى الرد على أسئلة حول خطوته التالية. ومع اقتراب انتهاء عقده كمدرب لمنتخب البرتغال بعد كأس العالم المقبل، سُئل المدرب عما إذا كان مهتمًا بتولي منصب المدير الفني لريال مدريد. وقد ألمح المرشحون الحاليون لانتخابات إدارة النادي الإسباني العملاق إلى إجراء محادثات مع مدرب إسباني عامل، مما يضع مارتينيز بقوة في دائرة الترشيحات.
وعندما سُئل عما إذا كان عليه أن يبقي هاتفه مفتوحاً لتلقي مكالمة من البرنابيو، قدم مارتينيز رداً ذكياً لتفادي التكهنات. وبعد صمت قصير، قال مازحاً: "لا توجد شبكة في البرتغال".
تلميحات رونالدو السابقة حول اعتزاله
ما يزيد من تعقيد الجدل الدائر حول مستقبل رونالدو هو تصريحاته السابقة بشأن موعد اعتزاله. ففي نوفمبر 2025، بدا المهاجم متأكداً من أن بطولة 2026 ستكون آخر ظهور له على الساحة العالمية. وقد اعترف آنذاك قائلاً: "كأس العالم الأخيرة لي؟ نعم، بالتأكيد. سأكون في الـ41 من عمري وأعتقد أن ذلك سيكون الوقت المناسب، على الرغم من أنني لا أعرف... كما قلت، أنا أستمتع بهذه اللحظة."
ومع ذلك، يبدو أن إغراء المشاركة في كأس العالم في بلده الأم عام 2030 قد غيّر قواعد اللعبة. وبفضل الدعم العلني من مارتينيز وقدرة رونالدو المستمرة على تسجيل الأهداف في السعودية، قد يتم تأجيل "الرقصة الأخيرة" لبضع سنوات أخرى. في الوقت الحالي، لا يزال التركيز منصبًا على الدورة الحالية، لكن ظل عام 2030 يلقي بظلاله على خطط اللاعب الأسطوري رقم 7.