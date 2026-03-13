لم تكن هذه بالتأكيد العودة التي كان يحلم بها زيون سوزوكي. فقد عاد حارس مرمى بارما، الذي لم يلعب منذ 8 نوفمبر الماضي (بارما - ميلان 2-2) بسبب إصابة في يده، إلى التشكيلة الأساسية ليحل محل الحارس الثاني إدواردو كورفي في المباراة التي افتتحت الجولة التاسعة والعشرين من الدوري على ملعب تورينو، بعد 126 يوماً.
Getty Images Sport
ترجمه
سوزوكي، عودة مروعة بعد 126 يوماً: بعد 3 دقائق من مباراة تورينو وبارما، استقبل هدفاً من تحت ساقيه على يد سيميوني
الهدف الذي استقبلته شباكنا
لم تمر ثلاث دقائق حتى على بداية الشوطالأول، ومع أول تسديدة على مرماه، اضطر سوزوكي إلى التقاط الكرة من قاع الشباك: انطلق فلاسيتش في هجمة، ووصلت الكرة إلى سيميوني الذي سيطر عليها بقدمه اليمنى وسددها وهو يكاد ينزلق من زاوية ضيقة داخل منطقة الجزاء. تصدى الحارس للكرة، لكنها مرت من بين ساقيه أثناء محاولته التصدي لها.
موسم سوزوكي
كان سوزوكي، لاعب المنتخب الياباني، قد ارتبط اسمه بنادي ميلان قبل تجديد عقد ماينان، وقد خاض قبل إصابته 11 مباراة في الدوري الإيطالي، حيث استقبل 14 هدفاً وحافظ على شباكه نظيفة في 3 مباريات.
إعلان