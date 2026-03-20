عاد زيون سوزوكي إلى التشكيلة الأساسية لفريق بارما، لكنه لم يقدم أداءً مقنعاً. تجاوز الحارس الياباني الكسر المفتوح الخطير الذي أصاب إصبعه الثالث في يده اليسرى وعظم الزورق في نوفمبر الماضي، وعاد إلى حراسة مرمى الفريق الأصفر والأزرق في المباراة خارج أرضه ضد تورينو بعد أن جلس على مقاعد البدلاء مرتين، لكن أداءه لم يكن في أفضل حالاته. تلقى أربعة أهداف، وهناك احتمال أن يتفوق إدواردو كورفي على سوزوكي في الترتيب الهرمي لفريق كويستا في المباريات القادمة.
سوزوكي أم كورفي، من هو الحارس الأساسي في بارما؟
من هو الحارس الأساسي في فريق بارما؟
خلال غياب الحارس الياباني، قدم بديله - المولود عام 2001 - أداءً ممتازاً وحافظ على شباكه نظيفة في ست مباريات؛ وعلى الرغم من انضمام فيسنتي غوايتا - الذي تم التعاقد معه في نوفمبر، ثم فسخ عقده في يناير - ظل النادي والمدرب مقتنعين دائماً بمواهب كورفي، حيث كان الإسباني بديلاً له في تلك الفترة. ولكن حتى اليوم، لا يزال سوزوكي هو الحارس الأساسي، ويبدو أنه ما لم يرتكب أخطاء فادحة قد تكلفه مكانه، فمن المرجح أن يظل سوزوكي حارس مرمى بارما.
من هو الحارس الثالث لفريق بارما؟
بعد وداع غوايتا بعد تجربة لم تدم سوى شهرين في بارما، أصبح فيليبو رينالدي اليوم الحارس الثالث للفريق الأصفر والأزرق خلف سوزوكي وكورفي. رينالدي، المولود عام 2002، نشأ في أكاديمية النادي وعاد إلى فريقه الأصلي بعد سلسلة من الإعارات في دوري الدرجة الثالثة بين أكيلا وبياتشينزا وأولبيا وفيرالبيسالو. لعب مباراة واحدة فقط في الدوري الإيطالي، في المباراة الكبيرة ضد نابولي في منتصف يناير: ظهور أول له دون أن يدخل شباكه أي هدف، في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 والتي تم تفضيله فيها على كورفي.