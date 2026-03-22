سورينتينو: "أعرف غاسبيريني، وقد لاحظت أن هناك مؤشراً على حدوث قطيعة مع روما"

في استوديوهات راي لبرنامج «لا دومينيكا سبورتيفا»، علق ستيفانو سورينتينو على الوضع الحالي لروما وقرار غاسبيريني بعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة، والذي أُعلن رسمياً أنه بسبب إجهاد صوتي، قائلاً: «أنا أعرف المدرب، وأقول إن هذه إشارة أولية على أن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام. لا أقول إن الأمر وصل إلى نقطة الانفصال النهائي، لكنه لم يقدّر الانتقادات الكثيرة التي تلقاها بعد الخروج من الدوري الأوروبي؛ أعتقد أن هناك شيئًا ما يجب على النادي تصحيحه. في الماضي، كان يحدث أنه حتى بعد بعض الهزائم كان يتحدث مع الصحفيين وهو يبتسم وفي جو مريح، واليوم فاز لكنه لم يحضر...".



