كسر ليونيل سكالوني صمته بشأن مستقبله كمدير فني للمنتخب الأرجنتيني قبيل فترة التوقف الدولي المقبلة. ولمح المدرب المتوج بكأس العالم إلى إشرافه على فترة انتقالية مثيرة، في الوقت الذي يستعد فيه اللاعبون الشباب للاندماج في صفوف المنتخب الوطني.
"الأمر لن يكون سهلاً".. سكالوني يكسر صمته ويلمح بقوة لمستقبله مع الأرجنتين
سكالوني يكسر صمته ويتحدث عن مستقبله التدريبي مع الأرجنتين
تحدث ليونيل سكالوني علناً للمرة الأولى عن مستقبله كمدير فني للمنتخب الأرجنتيني. وقبيل انطلاق نافذة دولية تشهد ثلاث مباريات ودية وظهوراً وداعياً للأسطورة ليونيل ميسي، تطرق ابن مدينة بوخاتو إلى مسألة استمراره طويل الأمد على رأس القيادة الفنية. وبعد أن قاد "الألبيسيليستي" خلال حقبة امتدت لثماني سنوات وحققت نجاحات استثنائية، لم يؤكد سكالوني بقاءه بشكل صريح، لكنه لمح بقوة إلى استمراره. وتفتح تصريحاته الباب أمام تمديد فترة ولايته للتركيز على توجيه الفريق خلال مرحلة التطور التنافسي المقبلة.
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المدرب يؤكد عزمه على قيادة ثورة الشباب المرتقبة
وفي حديثه لمنصة "ميجو"، أكد سكالوني أن حقبة جديدة ومثيرة قد بدأت مع طرق المواهب الشابة لأبواب المنتخب الأول. وشدد المدرب البالغ من العمر 48 عاماً على أن العمر لا يهم، متعهداً بأن المستوى الفني والالتزام هما من سيحددان الانضمام للقائمة. وأوضح أن هدفه الأساسي يتمثل في إرساء انتقال سلس مع الحفاظ على الهوية التكتيكية للفريق. وصرح سكالوني قائلاً: "من المنطقي أننا سنحاول، سواء كنا هناك أم لا، فهذا ليس الأهم. إنهم يستحقون ذلك حقاً، وهذه هي نيتنا في المباريات القادمة: منح اللاعبين الشباب الفرصة للتأقلم مع أسلوب لعبنا. لقد بدأت الآن فترة مهمة ومثيرة".
سكالوني يعقد مقارنات مع حالة الشك التي أعقبت كوبا أمريكا
وفي تأمله للتحدي النفسي المتمثل في الحفاظ على الشغف، عقد سكالوني مقارنات مع الفترة التي تلت التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة. واعترف المدرب بصعوبة تكرار فترات حصد الألقاب، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن ثقته في المرونة الجماعية التي يتمتع بها الفريق. وشدد على أن بناء تواصل إيجابي بين الجماهير والتشكيلة يبقى أمراً بالغ الأهمية. وأوضح سكالوني: "بعد كوبا أمريكا 2024، راودني شعور أيضاً بأن الأمور ستكون شاقة. من الصعب المحاولة، ولا أقول إن الأمر سيكون سهلاً. كمدرب، وكقائد للمجموعة، يجب أن تدرك مسبقاً أن الطريق سيكون صعباً".
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بدء الفترة الانتقالية مع اقتراب حقبة ميسي من نهايتها
مع استعداد الأرجنتين لتوديع قائدها الأيقوني ميسي في المباريات المقبلة، أشاد سكالوني بأسطورة القميص رقم 10، واصفاً إياه باللاعب الاستثنائي. وأعرب المدرب عن امتنانه لمسيرتهما المشتركة، مجدداً في الوقت ذاته التزامه ببناء الجيل القادم. ومع تجمع لاعبي "الألبيسيليستي" في بوينس آيرس، يبدو سكالوني مستعداً لتولي قيادة عملية إعادة البناء. وتوفر المباريات الودية القادمة للطاقم الفني فرصتهم الأولى لاختبار المواهب الجديدة على الساحة الدولية.
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