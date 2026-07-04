"سنلعب ضد أفارقة" .. تشيلافيرت يثير الجدل قبل مواجهة فرنسا والباراجواي

كل شيء جاهز للمباراة بين باراجواي وفرنسا، وقد اشتعلت الأجواء بالفعل في دور الـ16 من كأس العالم، على الأقل خارج الملعب.

من جهة، هناك «البلوز» الذين كانوا يتوقعون مواجهة ألمانيا، واثقين من قدرتهم على التغلب بسهولة على المنتخب الأمريكي الجنوبي. ومن جهة أخرى، هناك «الجواراني» الذين، بعد أن أطاحوا بالألمان، يحلمون بإنجاز آخر.





وهكذا، يستحوذ على الأضواء اللاعبان السابقان كريستوف دوجاري وخوسيه لويس تشيلافيرت، اللذان كانا خصمين في كأس العالم عام 1998، وهما الآن في صدارة الأحداث بتصريحاتهما التي أثارت عاصفة من الجدل.