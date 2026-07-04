Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
CUP-FR98-FRA-PAR-GOAL-BLANCAFP

"سنلعب ضد أفارقة" .. تشيلافيرت يثير الجدل قبل مواجهة فرنسا والباراجواي

كأس العالم
باراجواي ضد فرنسا
فرنسا
باراجواي
خوسيه لويس تشيلافيرت
كريستوف دوغاري

الحارس السابق يعود إلى التصريحات المثيرة

كل شيء جاهز للمباراة بين باراجواي وفرنسا، وقد اشتعلت الأجواء بالفعل في دور الـ16 من كأس العالم، على الأقل خارج الملعب.

من جهة، هناك «البلوز» الذين كانوا يتوقعون مواجهة ألمانيا، واثقين من قدرتهم على التغلب بسهولة على المنتخب الأمريكي الجنوبي. ومن جهة أخرى، هناك «الجواراني» الذين، بعد أن أطاحوا بالألمان، يحلمون بإنجاز آخر.


وهكذا، يستحوذ على الأضواء اللاعبان السابقان كريستوف دوجاري وخوسيه لويس تشيلافيرت، اللذان كانا خصمين في كأس العالم عام 1998، وهما الآن في صدارة الأحداث بتصريحاتهما التي أثارت عاصفة من الجدل.

  • دوجاري: «باراجواي ستتعرض لهزيمة ساحقة»

    ومن أشعل الفتيل هو كريستوف دوجاري نفسه، الذي تحدث بحدة شديدة عن المنافسين القادمين لفرنسا في برنامج RMC «Jérôme s'enflamme».

    لا يساور المهاجم السابق للمنتخبالفرنسي أي شك: «ستتعرض باراجواي لهزيمة ساحقة. سيرغبون في اللعب بطريقة دفاعية لأنهم عاجزون، عاجزون — وأكرر ذلك مرتين لأكون واضحًا تمامًا — عن لعب أي نوع من المباريات. أما في الهجوم، فهم كارثيون».

    • إعلان

  • تشيلافيرت: «سنواجه فريقًا أفريقيًا»

    لم تلقَ كلمات بطل العالم لعام 1998 قبولاً لدى مشجعي باراجواي، ولا سيما الحارس السابق خوسيه لويس تشيلافيرت، الذي قرر الرد بشكل حازم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أثار هذا الرد اتهامات بالعنصرية: «كريستوف، أنت محق، في كأس العالم عام 1998 واجهنا فرنسا، والآن ستواجه باراغواي فريقًا إفريقيًّا».

  • منشور تشيلافيرت



    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • تشيلافر في مأزق بالفعل

    تشيلافيرت، الحارس السابق لعدد من الأندية منها جواراني وسان لورينزو وريال سرقسطة وفيليز سارسفيلد وستراسبورج وبينارول، ليس غريباً على مثل هذه الحوادث.

    وقد نددت صحيفة «ليكيب» بهذا الحادث، مذكّرةً بأن تشيلافيرت كان قد شنّ في فبراير الماضي، خلال برنامج على راديو ريفادافيا، سلسلة من الهجمات العنصرية والمعادية للمثليين ضد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، مؤكداً على وجه الخصوص أن المهاجم الفرنسي يعيش «مع شخص متحول جنسياً». علاوة على ذلك، مدعياً أن «كرة القدم هي ملعب مخصص للرجال»، اشتكى في نفس البرنامج من أن «كرة القدم أصبحت أنثوية منذ ظهور الميكروفونات والكاميرات».

كأس العالم
باراجواي crest
باراجواي
باراجواي
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا