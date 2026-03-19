"سنرى" - كريستيان روميرو يتحدث بصراحة عن مستقبله مع توتنهام بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا

يأتي فوز يوم الأربعاء على أتلتيكو في أعقاب التعادل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذان النتيجتان تشيران إلى أن توتنهام يتحسن تحت قيادة تودور. سُئل مدرب توتنهام عن مستوى فريقه، ويرى أن الصراع على تجنب الهبوط سيستمر حتى الأسابيع القليلة المتبقية من الموسم.

وقال للصحفيين: "بالطبع تحسنا في آخر مباراتين، لكن كما قلت قبل مباراتين، من المستحيل الحكم على هاتين المباراتين، لأن ما حدث في أول 20 دقيقة ضد مدريد لا علاقة له بالمدرب أو الفريق أو التكتيكات أو التدريبات".

"لا علاقة له بذلك. أعتقد أننا في المباراة السابقة ضد كريستال بالاس كنا متقدمين 1-0 وسيطرنا تمامًا على المباراة - وكذلك البطاقة الحمراء، لا علاقة لها بذلك. في كرة القدم، تحتاج إلى تأكيد كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم أحد. هناك مباراة مهمة يوم الأحد كما نعلم، لكنها لن تحسم أي شيء بعد. كما قلت من قبل، أعتقد أن كل شيء سيتحدد في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات".