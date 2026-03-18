"سنرى" - إنزو فرنانديز يلمح إلى رحيله عن تشيلسي بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة الساحقة أمام باريس سان جيرمان
أحلام «البلوز» الأوروبية تتلاشى
تلاشت أحلام تشيلسي الأوروبية لهذا الموسم على ملعب ستامفورد بريدج بعد خسارته على أرضه بنتيجة 3-0 أمام باريس سان جيرمان، مما أدى إلى خروجه المؤلم من البطولة بنتيجة إجمالية 8-2. وعقب صافرة النهاية، سرعان ما تحولت الأحاديث من أحداث الملعب إلى مستقبل أحد أغلى اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي. وعندما سُئل عن التزامه على المدى الطويل بمشروع «البلوز»، قدم فرنانديز ردًا غامضًا من شأنه أن يضع نخبة الأندية الأوروبية في حالة تأهب قصوى.
إنزو يطلق قنبلة مستقبلية
في حديثه مع قناة ESPN الأرجنتينية عقب الهزيمة، سُئل الفائز بكأس العالم بشكل مباشر عن خططه في غرب لندن. قال فرنانديز: «لا أعرف، لا تزال هناك ثماني مباريات وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك كأس العالم، وبعدها سنرى». ويُعد هذا الاعتراف أول مرة يتردد فيها لاعب الوسط علنًا، خاصةً وأن تقارير تشير إلى أن باريس سان جيرمان يراقب وضعه استعدادًا لصفقة محتملة في الصيف.
على الرغم من أن مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا انتهى بخيبة أمل، إلا أن فرنانديز حقق موسمًا مثمراً من الناحية الإحصائية، حيث سجل 12 هدفاً وصنع ستة تمريرات حاسمة في 45 مباراة. وفي الشهر الماضي فقط، أعرب لاعب الوسط عن فخره بفترة وجوده في ستامفورد بريدج، قائلاً: "الحقيقة هي أنني فخور حقاً بسنواتي الثلاث هنا. لأنني وصلت في وقت صعب للغاية بالنسبة للنادي، حيث كانت هناك تغييرات كثيرة وتغيير المدربين، لكنني سعيد بالطريقة التي تسير بها الأمور".
روزينور يرد على شائعات رحيله
في مواجهة احتمال خسارة نجمه الأول، حاول روزينيور التقليل من أهمية تصريحات فرنانديز بعد المباراة. واعترف بأنه لم يطلع بعد على آخر تصريحات اللاعب عندما سأله الصحفيون.
وقال روزينيور، وفقًا لموقع "فوتبول لندن": "أولاً، لم أرَ ذلك. من الصعب عليّ التحدث عن التكهنات بعد المباراة، وأنا بحاجة إلى التركيز الآن على الأمور الأكثر أهمية، وهي ضمان تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيفرتون يوم السبت". وتظل أولوية المدرب هي ضمان احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى لضمان ألا يواجه النادي عامًا آخر بعيدًا عن البطولات الأوروبية الكبرى.
ذروة حاسمة في الموسم
يدخل تشيلسي الآن مرحلة حاسمة من المباريات المحلية التي قد تحدد في نهاية المطاف تشكيلة الفريق في الموسم المقبل. وإذا لم يتمكن "البلوز" من العودة إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز وتأمين مشاركة في البطولات الأوروبية الكبرى، فإن موقف فرنانديز المتردد قد يتحول سريعاً إلى رحيل نهائي. وفي حين أن الأولوية المباشرة تكمن في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وتجاوز المباريات الثماني الأخيرة في الدوري، فإن التهديد الوشيك بخروجه المثير للجدل في الصيف يلقي بظلاله الثقيلة على ستامفورد بريدج.
إعلان