Getty Images Sport
"سنذهب للدرجة الثانية".. غضب بيكر وهجوم كاراجر يفجر الأزمات في آنفيلد!
غضب برازيلي في تعادل ليفربول
عاش فريق ليفربول الإنجليزي ليلة معقدة خلال تعادله الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه نوتينجهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيطرت حالة من الغضب العارم على النجم البرازيلي بيكر.
وبحسب ما أوردته تقارير صحفية إنجليزية تناولت الحدث، فقد فقد الحارس أعصابه تمامًا عقب لحظة مثيرة للجدل خلال مجريات اللقاء، ليقوم بركل لوحة التبديلات الخاصة بالحكم الرابع وتحطيمها في مشهد يعكس الإحباط.
هذه الواقعة الصادمة لم تكن الجدل الوحيد في المباراة التي كشفت عن ثغرات واضحة، بل امتدت الانتقادات لتطال لاعبين بعينهم، مما فتح باب الهجوم على خيارات المدرب الإسباني أندوني إيراولا وتأثيرها الفني.
- Getty Images Sport
هجوم ناري على فريمبونج
بعيدًا عن غضب بيكر، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا من خلال حساب غير موثق يُدعى "فول تايم ريبورت" على منصة "إكس"، تصريحات مزعومة منسوبة لأسطورة النادي كاراجر يشن فيها هجومًا شرسًا تجاه فريمبونج. وادعى الحساب أن نجم الريدز السابق قال: "عندما تعاقد ليفربول مع فريمبونج، اعتقدت أننا سنكون فريقًا لا يمكن إيقافه، لقد حظي بموسم أول مروع لكنني اعتقدت حينها أنه يحتاج إلى التكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز أولًا، ولكن بعد مشاهدة أول مباراتين في هذا الموسم، يحتاج ليفربول إلى بيعه وإحضار ظهير أيمن جديد". وتابع الحساب في تغريدته المثيرة للجدل: "إنه يلعب كلاعب في دوري الدرجة الثانية وسنكون نحن في دوري الدرجة الثانية إذا استمر أندوني إيراولا في إشراكه". وقد اتضح لاحقًا أن أول من قام بنشر تلك الكلمات هو حساب ساخر، ولم يتسنَّ إيجاد أي مصدر إعلامي موثوق يثبت صحة هذه الادعاءات المنسوبة لكاراجر.
إشادة استثنائية وسط الانتقادات
في المقابل، ووسط هذه الأجواء المشحونة والانتقادات اللاذعة لبعض اللاعبين بعد المباراة، حرص إيراولا على توجيه الإشادة للجناح فيكتور مونيوث، مدافعًا عن أدائه ومردوده الإيجابي.
وتحدث المدرب عن لاعبه قائلًا: "أعتقد أن فيكتور كان جيدًا جدًا في كلتا المباراتين... لم يكن كل شيء مثاليًا، لكنه واصل المحاولة طوال الوقت. لقد انطلق مرارًا وتكرارًا وأنا أحب هذا كثيرًا من الأجنحة. في اليوم الآخر ساهم في ركلة الجزاء واليوم بالهدف. أعتقد أنه كان دائمًا يمثل تهديدًا. وأيضًا، من الناحية الدفاعية ساعدنا كثيرًا، لذلك أنا سعيد به، نعم". وتأتي هذه الإشادة لتخفف قليلًا من حدة التوتر الذي يحيط بالفريق.
- Getty Images
ما الذي ينتظر ليفربول؟
يواجه ليفربول الآن ضغوطًا هائلة لتصحيح مساره بشكل عاجل قبل اتساع الفجوة مع منافسيه المباشرين على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيتعين على إيراولا إيجاد حلول تكتيكية سريعة للأزمات الفنية واحتواء غضب نجوم الفريق مثل بيكر، بالإضافة إلى حسم الجدل حول استمرارية فريمبونج، لضمان استعادة التوازن المنشود والعودة لطريق الانتصارات في المباريات الحاسمة المقبلة من المسابقة.
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