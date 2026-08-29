"سنذهب للدرجة الثانية".. غضب بيكر وهجوم كاراجر يفجر الأزمات في آنفيلد!

في المقابل، ووسط هذه الأجواء المشحونة والانتقادات اللاذعة لبعض اللاعبين بعد المباراة، حرص إيراولا على توجيه الإشادة للجناح فيكتور مونيوث، مدافعًا عن أدائه ومردوده الإيجابي.

وتحدث المدرب عن لاعبه قائلًا: "أعتقد أن فيكتور كان جيدًا جدًا في كلتا المباراتين... لم يكن كل شيء مثاليًا، لكنه واصل المحاولة طوال الوقت. لقد انطلق مرارًا وتكرارًا وأنا أحب هذا كثيرًا من الأجنحة. في اليوم الآخر ساهم في ركلة الجزاء واليوم بالهدف. أعتقد أنه كان دائمًا يمثل تهديدًا. وأيضًا، من الناحية الدفاعية ساعدنا كثيرًا، لذلك أنا سعيد به، نعم". وتأتي هذه الإشادة لتخفف قليلًا من حدة التوتر الذي يحيط بالفريق.