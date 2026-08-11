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محمد سعيد

ترجمه

"سنتحدث عن الإنذارات".. مدرب سانتوس يعترف: نيمار يضر بنا عندما يغيب!

نيمار
سانتوس إف سي
أتليتيكو باراناينسي
الدوري البرازيلي
كوكا

أكد كوكا، المدير الفني لفريق سانتوس، أنه سيعقد اجتماعًا خاصًا مع نيمار لمناقشة سجل المهاجم التأديبي الذي يزداد سوءًا. واضطر النجم البرازيلي إلى مشاهدة المباراة من على مقاعد البدلاء، حيث تعرض فريقه لهزيمة قاسية في غيابه.

  • سانتوس يعاني في غياب مهاجمه البارز

    شعر فريق سانتوس يوم الأحد بثقل غياب قائده بشكل كامل، حيث تعرض لخسارة مؤلمة بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو-ب.ر. في ملعب فيلا بيلميرو. ونتيجةً لذلك، يظل هذا النادي العريق عالقًا في منطقة الهبوط، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على مدى اعتماده على اللاعب السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان لتوفير الشرارة الإبداعية في الثلث الأخير من الملعب.

    وإجمالاً، تلقى اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً تسع بطاقات صفراء في 19 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم تجاوز بالفعل العدد الإجمالي للبطاقات الصفراء التي حصل عليها خلال موسم 2025 بأكمله، والذي بلغ ثماني بطاقات.

    وسارع كوكا إلى الاعتراف بأنه على الرغم من أن الفريق صنع فرصًا أمام أتلتيكو، إلا أنه افتقر إلى الحسم الذي يوفره لاعب الرقم 10 عندما يقود خط الهجوم.


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  • Santos v Universidad Central - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    كوكا يطالب بمزيد من الانضباط

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المباراة، لم يخفِ كوكا إحباطه إزاء تكرار دخول نجمه في دفتر ملاحظات الحكم. وأوضح المدرب: «نعم، سنتحدث عن البطاقات. من المهم جدًّا ألا يغيب عن مباريات مثل مباراة اليوم». وأضاف: «بالطبع، كانت قدرتنا على إنهاء الهجمات ستكون أفضل، ليس بالضرورة من حيث الكم، بل من حيث النوعية».

    ويسعى المدرب جاهداً لضمان توفر أفضل لاعبيه في المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصةً وأن سانتوس يخوض معركة من أجل البقاء. ولا يزال أداء نيمار الحالي على أرض الملعب مثيراً للإعجاب، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في عام 2026، لكن عدم قدرته على البقاء في الملعب يهدد بتعطيل مسيرة النادي هذا الموسم.


  • الاستفزازات ونقاط التوتر المتعلقة بالأنفاق

    لم تقتصر المشكلات الانضباطية على صافرة الحكم فحسب، حيث دخل نيمار مؤخرًا في مشادة كلامية حادة مع مسؤولي الفريق المنافس عقب فوز فريقه في كأس البرازيل على فريق «ريمو». وقد تم تصوير المهاجم وهو يرقص ويصرخ في وجه طاقم الفريق المنافس داخل النفق، مما دفع رئيس نادي «ريمو» أنطونيو كارلوس تيكسيرا إلى شن هجوم لاذع على النجم البرازيلي.

    وقال تيكسيرا: «ذلك المتسكع نيمار، الذي يُعتبر قدوةً لدى الكثير من الأطفال، قام بألاعيبه هنا ثم جاء لاستفزازنا. نحن مذنبون بتبجيل مجموعة من المتسكعين أمثاله». وقد زادت مثل هذه الحوادث من التدقيق في سلوك نيمار، وهو يمر بما قد يكون العام الأخير من مسيرته الحافلة بالإنجازات.


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  • Neymar Getty Images

    فترة حاسمة تنتظر سانتوس

    وينتظر فريق سانتوس حالياً معرفة منافسه في ربع نهائي كأس البرازيل، حيث ستكون الرهانات أعلى من أي وقت مضى. ويقف نيمار بالفعل على حافة الهاوية في تلك المسابقة، حيث لا يفصله سوى بطاقة صفراء واحدة عن التعرض لإيقاف آخر.

    ومع اقتراب موعد إجراء القرعة يوم الثلاثاء، يدرك كوكا أنه لا يمكنه تحمل خسارة ثاني أفضل هداف في الفريق في مباريات مهمة أخرى، إذا أراد الفريق الفوز باللقب والحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز.

    وتأتي هذه الإجراءات الصارمة داخل النادي وسط تكهنات متزايدة بشأن مستقبل نيمار على المدى الطويل. ورغم أن التقارير ربطت اسمه بالانتقال إلى إنتر ميامي في عام 2027 للانضمام إلى ليونيل ميسي ولويس سواريز، إلا أن تركيزه الفوري يجب أن يظل منصبًا على ملعب فيلا بيلميرو.

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