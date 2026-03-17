Goal.com
مباشر
ترجمه

سليمانا-دومفريس، في مباراة أوبن فار: "تلامس طبيعي في اللعب، ليس خطأ". مانغانييلو للاعب الهولندي: "لقد انزلقت، أمامكم 10 دقائق للفوز"

برنامج «Open VAR»، الموعد الأسبوعي المعتاد الذي تقدمه DAZN بالتعاون مع AIA وFIGC، حلل الحادثة الأكثر إثارة للجدل في مباراة إنتر وأتالانتا، وهي التلامس بين سليمانا ودومفريس الذي أدى بعد ذلك إلى هدف التعادل الذي سجله كرستوفيتش. 

وعلق الحكم السابق وعضو لجنة التحكيم الحالية دينو توماسي على الحادثة قائلاً: "لا يوجد دفع، بل هناك مساندة، واليد موضوعة برفق، ولا تمارس أي ضغط، ولا يوجد دفع. كما تم تقييم التلامس السفلي باستخدام جميع الكاميرات، وفي غرفة VAR أدركوا في النهاية أنه لا يوجد أي نوع من المخالفات. دومفريس "يقوم بحركة الدراجة"، ويرفع قدمه اليسرى فيحدث تلامس أثناء السقوط ولكنه ليس مخالفة. تلامس عادي في اللعب، قرار صحيح من مانغانييلو على أرض الملعب وتم تحليله جيدًا في غرفة VAR باستخدام جميع الكاميرات المتاحة. التلامس طبيعي تمامًا".

  • "دومفريز هو من يقود الدراجة"

    علق ماتيو غاريجيو ودانييلي تشيفي، من غرفة الفيديو (VAR)، على التلامس بين سليمانا ودومفريس بالقول: "دفعه، لم يدفعه. نبحث عن التلامس، أريد أن أرى ما إذا كان هناك تلامس واضح في الجزء السفلي. لأنه لا توجد دفعات، لا توجد دفعة، هو في المقدمة، ولا يوجد تلامس في الجزء السفلي". ثم إلى مانغانييلو: "لقد شاهدت جميع الكاميرات، لا يوجد شيء. لم يكن هناك أبدًا تلامس واضح حيث عرقله. هو الذي قام بحركة الدراجة. هدف صحيح".

  • "أمامكم 10 دقائق أخرى للفوز"

    ثم قال الحكم مانغانييلو لدومفريس، الذي كان غاضباً لعدم احتساب خطأ: «لقد انزلقت، ولم تلاحظ ذلك يا دنزل. لا يزال أمامكم 10 دقائق لتتمكنوا من الفوز، هيا».

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
الدوري الإيطالي
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
إنتر crest
إنتر
إنتر
0