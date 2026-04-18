سلسلتهم السلبية انتهت أمام أونيون برلين.. نجم فولفسبورج ينهار باكيًا!

لم يتردد أرنولد في التعبير بصراحة عن الأجواء التي سادت النادي خلال فترة الثلاثة أشهر التي لم يحقق فيها الفريق أي فوز. واعترف لاعب الوسط، الذي ظل عنصراً أساسياً منذ انضمامه للنادي وهو في سن المراهقة عام 2009، بأن الأثر النفسي للانتكاسات المتتالية أصبح شبه لا يطاق بالنسبة للفريق.

وقال: "من الصعب جدًا عليّ إيجاد الكلمات المناسبة. في الأسابيع القليلة الماضية، تعرضنا لهزائم قاسية"، كما سلط الضوء على الطبيعة الحرجة لوضعهم، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال "في موقف حرج".

على الرغم من الضغط الهائل، أعرب قائد فولفسبورج عن فخره برد فعل فريقه، مؤكدًا أن الفوز أثبت أنهم ما زالوا يقاتلون. وأضاف: "أنا فخور للغاية باللاعبين اليوم لأننا أظهرنا أخيرًا أننا ما زلنا على قيد الحياة".