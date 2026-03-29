Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Ronaldo Cinema GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

سيطيح بسلسلة "أفينجرز" وجورجينا هي بطلته النسائية وميسي ضيف شرف.. كيف سيكون كريستيانو رونالدو في السينما؟

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
دوري روشن السعودي

كابوس الإصابة يفتح أبواب الشاشة الكبيرة!

يبدو أن أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو بدأ يدرك أن رحلته فوق العشب الأخضر باتت تقترب من خط النهاية وأن فجرًا جديدًا ينتظره خلف أضواء الكاميرات في السينما العالمية. 

هذه التحولات تأتي في وقت حساس بينما يسابق اللاعب الزمن للتعافي من إصابة عضلية ألمت به لضمان ختام الموسم بشكل جيد مع النصر وظهوره الأخير في المحفل العالمي الكبير بكأس العالم بعد شهور قليلة.

وفي خضم هذه الاستعدادات خرج الحارس الأمريكي السابق كيسي كيلر بتصريحات مثيرة للجدل نقلتها وسائل الإعلام العالمية حيث قال إن رونالدو يتواجد حاليًّا على بعد إصابة واحدة فقط من قرار الاعتزال النهائي. 

وأضاف كيلر في تصريحاته أن النجم البرتغالي يمتلك خيارات لا حصر لها لمستقبله بعيدًا عن التدريب أو الإدارة الرياضية التي لا يراها مناسبة لشخصيته مشيرًا إلى أن دخوله عالم الإنتاج السينمائي والظهور في أعمال فنية ضخمة عبر منصات العرض الرقمي هو الخيار الأكثر واقعية وجاذبية للاعب يعشق الأضواء دائمًا.

لم تكن توقعات كيلر مجرد ضرب من الخيال بل استندت إلى خطوات فعلية اتخذها الدون في عام 2025 حين أعلن عن تأسيس استوديو إنتاج سينمائي بالتعاون مع المخرج البريطاني الشهير ماثيو فون. 

هذا التحالف لم يكن مجرد صفقة تجارية بل كان إعلانًا صريحًا عن ولادة بطل سينمائي جديد يسعى لغزو دور العرض العالمية بنفس الروح القتالية التي غزا بها الملاعب الأوروبية.

لو صدقت تلك التوقعات فلابد أن يكون العمل الأول المنفرد لرونالدو في السنيمات العالمية أيقونيًا ويعبر بشكل كبير عن شخصية الدون، لذلك قررنا فيما يلي أن نستعرض بعض السيناريوهات التي قد تغري البرتغالي لخوضها:

  • الأسطورة في مهمة مستحيلة خلف خطوط العدو

    أرى بشكل شخصي أن السيناريو الأول والأكثر قربًا لشخصية رونالدو هو دخوله عالم أفلام الحركة والإثارة على غرار سلسلة المهمة المستحيلة.

    يتخيل هذا السيناريو رونالدو في دور عميل سري دولي يمتلك قدرات بدنية خارقة وسرعة لا تضاهى، حيث يتم تكليفه بمهمة عالمية لحماية أمن الكوكب.

    في هذا العمل التخيلي، يشارك النجم العالمي توم كروز في دور القائد الموجه، بينما تكون الممثلة سكارلت جوهانسن هي البطلة التي تشاركه مغامراته.

    الميزانية المرصودة لمثل هذا العمل قد تتجاوز 350 مليون دولار، وهو رقم يضعه في مقدمة الإنتاجات العالمية تاريخيًا، وبناءً على القاعدة الجماهيرية المرعبة للبرتغالي، يتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات تكسر حاجز 2.8 مليار دولار، ليزيح بذلك فيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر ويحطم أرقام سلسلة "أفينجرز" التي سيطرت لسنوات طويلة.


    GOAL ONLY Ronaldo Action Movie GFXGoal AR, Gemini


    • إعلان

  • المهاجم الأخير وظهور تاريخي لميسي


    في سيناريو آخر يميل إلى الخيال العلمي، رونالدو قد يختار قصة تدور أحداثها في عام 2050، حيث تسيطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على مصير البشر، وتصبح كرة القدم هي اللغة الوحيدة للتفاهم بين الحضارات.

    يظهر رونالدو في هذا الفيلم كقائد لفرقة إنقاذ بشرية، والمفاجأة الكبرى تكمن في الاستعانة بخصمه التاريخي ليونيل ميسي ليظهر كضيف شرف في دور الحكيم الذي يمتلك الأسرار القديمة لإنقاذ العالم.

    هذا الظهور المشترك لن يكون مجرد حدث سينمائي، بل سيكون زلزالًا يهز أركان الصناعة، ويضمن تدفق الملايين نحو دور العرض لمشاهدة الأسطورتين معًا في إطار قصصي مبتكر بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

    يتوقع أن هذا العمل سيحقق أعلى إيرادات في أسبوع الافتتاح تاريخيًّا، متخطيًا كافة التوقعات الاقتصادية لشركات التوزيع العالمية.


    GOAL ONLY Ronaldo Action Movie GFXGoal AR, Gemini


  • إمبراطورية الوريث والوجه الإنساني للدون


    السيناريو الثالث الذي نستعرضه معكم يركز على الجانب الدرامي والعائلي في فيلم أقرب للوثائقي، حيث يقدم رونالدو قصة ملحمية عن بناء إمبراطوريته الرياضية والمالية.

    في هذا العمل، ستكون شريكته جورجينا رودريجيز هي البطلة النسائية الأساسية التي تجسد دور رفيقة الدرب في رحلة الصعود من الفقر إلى القمة.

    كما سيظهر نجله الأكبر كريستيانو جونيور بشخصيته الحقيقية، ليرسم ملامح صراع الأجيال وكيفية إعداد الوريث لمواصلة المجد.

    الفيلم سيعتمد على تصوير واقعي في قصور رونالدو وطائرته الخاصة، مع لمسات فنية من الموسيقي العالمي هانز زيمر، مما يجعله عملًا مرشحًا للمنافسة على جوائز الأوسكار في فئات الإنتاج والدراما.

    الفيلم سيحقق نجاحًا منقطع النظير على منصات العرض المنزلي، ليتفوق على إيرادات الأفلام الوثائقية والدرامية الأكثر شهرة في العقد الأخير.


    GOAL ONLY Ronaldo Documentary movie GFXGoal AR, Gemini


  • مذكرات الوفاء والعهد الذي لا ينكسر


    في سيناريو آخر يستلهم عمق القصص الدرامية التي تتناول الوفاء الأبدي الدون يمكنه تجسيد شخصية رجل يستعيد ذكريات حبه القديم الذي ستقوم بدوره إيما ستون من خلال كتاب منسي كانت تُحبه يعيد قراءته بعد مرور 25 عامًا من الفراق والنجاحات المريرة.

    الفيلم سيسرد كيف واجه الحبيبان صعوبات الحياة وظروفها القاسية ليفوزا في النهاية بقلوب بعضهما البعض بعيدًا عن ضجيج الشهرة وصخب ريادة الأعمال التي اختار رونالدو طريقها مع رفيق عمره في الفيلم توم هولاند.

    هذا النوع من القصص سيجذب شريحة ضخمة من الجمهور الذي يبحث عن المشاعر الصادقة واللحظات الإنسانية التي تخلد الأسماء في تاريخ الفن تمامًا كما تخلد الأهداف في ذاكرة الجماهير.

    ملامح رونالدو القوية وقدرته على التعبير عن الإصرار ستجعل منه بطلًا مثاليًّا لمثل هذه الملاحم العاطفية التي تعيش طويلًا في وجدان المشاهدين.


    GOAL ONLY Ronaldo Romantic movie GFXGoal AR, Gemini


  • بيت القصيد.. المليار الذهبي والسيطرة على شباك التذاكر


    ختامًا لهذه التوقعات، توجه رونالدو نحو السينما ليس مجرد نزوة عابرة، بل هو قرار استراتيجي للحفاظ على بريقه تحت الأضواء.

    فالرجل الذي اعتاد تحطيم الأرقام القياسية في الملاعب لن يرضى بأقل من السيطرة على شباك التذاكر العالمي وتحقيق عدة مليارات في سنوات قليلة.

    المزيج بين شهرة رونالدو الطاغية وقدرات الإنتاج الضخمة التي توفرها الاستديوهات في الوقت الحالي سيجعل من أي عمل يحمل اسمه ظاهرة تجارية لا يمكن إيقافها.

    وبحسب كيسي كيلر، فإن رونالدو يرى في نفسه بطلًا سينمائيًّا قادرًا على قيادة شاشات العرض بنفس الكاريزما التي قاد بها أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد والنصر.

    نحن الآن بانتظار المشهد الأول من حياة رونالدو الجديدة، والتي يبدو أنها من الممكن أن تكون أكثر إثارة من أهدافه القاتلة في الدقائق الأخيرة.


دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
النجمة crest
النجمة
النجمة